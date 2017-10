Waarom zijn we altijd zo moe na een weekend? Nina Dillen

15u11 0 thinkstock Een weekend heeft in principe als doel om de batterijen terug op te laden. Maar vaker wel dan niet verschijnen we op maandagochtend nog vermoeider op het werk dan vlak voor het weekend, zeker nu september weer uit de startblokken is geschoten. Hoe komt dat toch, en wat kunnen we eraan doen? Leen Steyaert, gezondheidsbegeleidster, naturopaat en auteur van het boek "Oerritme" legt uit.

Dat je het extra moeilijk hebt om op maandag uit je warme bed te kruipen is helemaal niet vreemd, integendeel. "Als je in het weekend op andere tijdstippen gaat slapen en opstaat, kan je dat effect vergelijken met een jetlag," legt Leen Steyaert uit. Zij is gezondheidsbegeleidster en naturopaat, en daarnaast ook auteur van het boek "Oerritme".



Innerlijke klok

Die vermoeidheid heeft alles te maken met onze innerlijk ingebouwde klok, waar we aan prutsen als we ons slaap- en waakritme aanpassen. "Tijdens het weekend verschuiven we onze innerlijke klok," verklaart Steyaert. "We gaan bijvoorbeeld wat later slapen en we staan wat later op. Je lichaam kan dat tot op zeker hoogte wel aan, maar vanaf dat het verschil groter wordt dan 2u, begin je dat te voelen. Zaterdag en zondag zul je hier het minste hinder van ondervinden, maar het is pas maandag - als je er opnieuw vroeg uit moet - dat je het lastig zal krijgen. Die maandagblues krijg je doordat je innerlijke klok je sociale klok niet kan volgen."

Eigenlijk is ons lichaam er niet op gebouwd om uit te slapen in het weekend. Leen Steyaert

Niet te veel uitslapen

Het spijt ons dit te moeten zeggen, maar de enige manier om maandag wat frisser voor de dag te komen, is door niet te veel uit te slapen in het weekend. "Het is belangrijk dat je zelfs tijdens het weekend zoveel mogelijk regelmaat behoudt. Hoe minder je verschilt van je weekritme, hoe beter," vervolgt Steyaert. "Eigenlijk zijn we er niet op gebouwd om uit te slapen. Oudere mensen kunnen trouwens niet meer zo goed uitslapen, omdat hun innerlijke klok al meer verstoord is dan die van jongere mensen. Dat verklaart ook waarom jongeren veel langer in hun bed kunnen blijven soezen dan oudere mensen." De ochtendstond heeft dus goud in de mond. Zélfs in het weekend, helaas.

Pas op maandag voel je het grootste effect van je verstoord slaappatroon in het weekend. Leen Steyaert