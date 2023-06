Waarom zaten twintig geheime agenten samen op ‘spionnenboot’ aan Lago Maggiore?

De échte reden waarom een twintigtal spionnen samen in een gezonken partyboot op het Lago Maggiore zaten, komen we wellicht nooit te weten. Zo gaat dat nu eenmaal met missies van geheime agenten. Maar zeker is wel dat het Italiaans-Zwitserse meer en zijn oevers over faciliteiten beschikken die het in de huidige internationale context tot een perfect decor maken van een spionagethriller.

KIJK. Vier doden na ongeval met ‘spionnenboot’ op Lago Maggiore

De vier doden bij de schipbreuk van de plezierboot op het Lago Maggiore, zijn twee spionnen van de Italiaanse inlichtingendienst, een ex-veiligheidsagent van de Israëlische Mossad en een Russische vrouw. Dat de aanwezigheid van een Russische vrouw voordelen kan hebben, zal verderop nog blijken.

De 16 meter lange partyboot kapseisde wellicht als gevolg van een plotse windhoos. Aan boord van het schip zaten op het moment van de ramp een twintigtal geheime agenten. Een tiental van hen werkte voor de Italiaanse inlichtingendiensten, de andere helft voor de Israëlische geheime politie Mossad.

Het gezelschap was casual gekleed: sneakers, een jeansbroek, polo of T-shirt. Volgens de autoriteiten kwamen ze samen voor een verjaardagsfeest. Van wie, blijft een mysterie. Mogelijk wilden ze zich echter gewoon voordoen als toeristen. De kapitein was alvast vertrouwd gezelschap. Hij was bevriend met een Italiaanse spion.

Zenuwachtigheid

Het drama zorgt ongetwijfeld voor zenuwachtigheid tot in de hoogste politieke regionen. Getuige daarvan de privéjet die uit Tel Aviv werd gestuurd om de Mossad-agenten haastig te evacueren. Ook de Italiaanse betrokkenen verdwenen na het drama als sneeuw voor de lentezon. Zo is niets bekend over tussenstops in het ziekenhuis, of over verblijfplaatsen van het gezelschap langsheen het Lago Maggiore.

Contraspionage

De kans is reëel dat zowel de Italiaanse als Israëlische veiligheidsdiensten er op die manier alles aan doen om de identiteit van hun spionnen te beschermen. Wellicht zijn ze ook beducht voor contraspionage. Andere landen willen waarschijnlijk achterhalen wat de échte reden was van de spionnenbijeenkomst.

Want volgens de Italiaanse krant ‘Corriere’ zijn er aan het Lago Maggiore wel wat elementen die hun aanwezigheid zouden kunnen verklaren.

Volledig scherm De stad Locarno, aan de Zwitserse kant van het Lago Maggiore. © Getty Images/500px Prime

Rijke Russen

De partyboot was verging vlak bij Lisanza, waar hij vertrokken was. Aan de overkant van het meer, waar hij naartoe zou varen, bevindt zich de stad Verbania. Daar is volgens de Italiaanse krant recent flink geïnvesteerd in luxueuze vastgoedprojecten en hotels. De krant schrijft in dat verband over rijke Russische magnaten, of mensen die daar banden mee hebben.

Het verbod om, sinds de start van de oorlog in Oekraïne, kapitaal te verhuizen vanuit Rusland, zou door hen omzeild worden. Daarvoor gebruiken ze mogelijk deposito’s uit Zwitserland, en hulp van Italiaanse of andere buitenlandse bedrijven. De aanwezigheid van de Russische Anna Bozhkova (50) op de boot, zou alvast het voordeel bieden dat iemand aan boord was die de Russische taal machtig is.

Grens met Zwitserland

Want volgens ‘Corriere’ circuleren verhalen over vrienden en echtgenotes van Russische magnaten die met het vliegtuig aankomen in Milaan, en daarna gebruikmaken van wagens met chauffeur om niet te veel sporen achter te laten. Veel van die tripjes zouden richting Lago Maggiore, Ticino (het Italiaans sprekend gedeelte van Zwitserland) en het meer van Lugano gaan. De grens met Zwitserland loopt overigens midden doorheen het Lago Maggiore, waarover dag en nacht bootjes van de ene naar de andere kant varen.

Volledig scherm Bij het drama kwamen volgens de hulpdiensten vier mensen om het leven. © ANP / EPA

Steenrijke Joden en Amerikanen

Anderzijds is de omgeving van Verbania geliefd bij steenrijke orthodoxe Joden die er historische villa’s bezitten waar ze feesten houden met mensen van over heel de wereld, en vooral met Amerikanen. Het gaat om politici en mensen met overheidsfuncties, maar ook om bekende zangers en acteurs. Die Joodse aanwezigheid zou het bijzijn van de Mossad-agenten kunnen verklaren. Al is het ook perfect mogelijk dat de Mossad gewoon een zicht wil krijgen op banden van Italiaanse bedrijven met bijvoorbeeld bedrijven in Iran.

Euro’s, dollars en Zwitserse Franken

Rondom het meer beweegt aldus een eindeloze wirwar van mensen, belangen, dollars, euro’s en Zwitserse Franken. ‘Corriere’ schrijft dat het lang niet onmogelijk is dat spionnen geldstromen van bepaalde personen in kaart brengen. Maar zo’n team van geheime agenten kan uiteraard ook ingezet worden voor inspecties, het installeren van verborgen camera’s of geluidsopnames, surveillance-opdrachten of zelfs doorzoekingen.

Of ze vierden gewoon samen een verjaardagsfeest. Dat kan natuurlijk ook.