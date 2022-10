Waarom zamelt Vlaams Belang 50.000 euro in voor een Zuid-Afrikaanse nederzetting voor blanken?

Vlaams Belang doneert na een sponsorloop 50.000 euro aan een omstreden Zuid-Afrikaanse nederzetting, Orania. De actie kwam er op voorzet van de lokale afdeling in Mol, ook Antwerps kopstuk Filip Dewinter liep mee. In Orania trekken blanke Afrikaners met heimwee naar het apartheidsregime zich terug, zwarte Zuid-Afrikanen zijn er niet welkom. Het geld zou naar een school en zonnepanelen gaan. Was de partijleiding op de hoogte? En wat voor dorp is Orania nu echt?