Waarom vooral vrouwen kritiek hebben op lichaam Lotte Vanwezemael: “Als het er zo dik opligt, zijn ze vaak zelf op dieet”

Overheid verkoopt in beslag genomen Lamborghi­ni, Maserati en Range Rover

Finshop, de winkel van de FOD Financiën, veilt op zijn website tijdens de eindejaarsperiode een aantal luxewagens en motorfietsen. Het gaat onder meer om wagens van de merken Lamborghini, Maserati, BMW, Mercedes, Audi en Land Rover. Het gaat om voertuigen die niet langer door de overheid gebruikt worden, of die in beslag genomen zijn of verbeurdverklaard.

7 december