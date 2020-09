Waarom stijgen de cijfers nu weer? “Dit zat er aan te komen” HAA

06 september 2020

10u20

Bron: Radio 1 0 Viroloog Marc Van Ranst ziet twee factoren die een rol spelen bij de lichte stijging van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België. Enerzijds zijn er teruggekeerde reizigers en anderzijds is er een zekere moeheid tegenover de maatregelen, analyseert de professor bij Radio 1.

Tussen 27 augustus en 2 september kwamen er iedere dag gemiddeld 453,6 nieuwe besmettingen bij in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Dat is een stijging van 3 procent, zo tonen de jongste cijfers van Sciensano. Een dag eerder ging het nog om 445 nieuwe gevallen. Het is van 16 augustus geleden dat er nog een toename van het aantal nieuwe infecties werd gemeld.

Vakantiegangers

Volgens Van Ranst komt deze stijging niet uit de lucht gevallen. “Dit zat eraan te komen.” Er was eerst een daling, daarna een afvlakking en uiteindelijk beland je op een plateau. “En dan ben je klaar voor een stijging”, aldus de professor.



Hij ziet twee factoren die de stijging in de hand hebben gewerkt. “De eerste factor is het terugkeren van vakantie.” Van Ranst wijst erop dat “honderdduizenden mensen” zijn teruggekeerd van landen waar er meer besmettingen zijn dan in ons land. Denk aan “Frankrijk en Spanje”. “Dan krijg je hier ook meer gevallen”, legt de viroloog uit.

Maatregelmoeheid

Ten tweede is er een zekere moeheid ontstaan tegenover de opgelegde coronamaatregelen. “Dat zorgt dat de maatregelen minder gevolgd worden en dat zien we in de cijfers.”

Van Ranst wijst ook met beschuldigende vinger naar brieven en opiniestukken die recent over de maatregelen zijn verschenen, en die die in vraag stellen. “Dat heeft ook een effect.” Tegelijk is het een terugkerend fenomeen bij een epidemie. “Zeker wanneer de cijfers naar beneden gaan. Dan is het normaal dat mensen kritiek hebben op de maatregelen”, aldus Van Ranst nog.

