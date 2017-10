Waarom steeds meer Belgen in de herfstvakantie op reis gaan 17u04

Bron: Belga 0 Thinkstock Steeds meer Belgen kiezen een vliegvakantie om er tijdens de herfstvakantie op uit te trekken. Toerismegroep TUI noteerde de voorbije 3 jaar telkens een stijging van 10 procent. "Van iedereen die in de winter op vakantie gaat, doet een kwart dat in de herfst", zegt Laura Van Waeyenberge van Thomas Cook. "Voor die herfsttrip kiest 55 procent voor het vliegtuig en de resterende 45 procent voor de auto."

In de herfstvakantie stijgt de vraag nu al verschillende jaren met 10 procent, waardoor TUI zijn capaciteit aan beschikbare vliegtuigplaatsen uitbreidt. "Het gunstige prijskaartje voor vliegtuigtickets, het aantal nieuwe bestemmingen en de hogere vluchtfrequentie zijn de belangrijkste redenen waarom steeds meer gevlogen wordt", zegt Piet Demeyere, woordvoerder van TUI België. "En de Belgen zijn bijna de enigen in Europa die dan een volle week vakantie hebben", geeft Laura Van Waeyenberge van Thomas Cook nog mee.

Populaire bestemmingen

Spanje blijft de grootste favoriet bij TUI, gevolgd door Marokko, Egypte en Turkije. Liefst 54 procent kiest voor een zonzekere Spaanse bestemming. Egypte is voor de herfstvakantie met stip de grootste groeier met een stijging van 50 procent tegenover vorig jaar. De herfstvakantie luidt ook de retour in van Djerba. Tunesië herovert hiermee zijn plaats in de top 5 van populairste bestemmingen tijdens de herfst. Bij Thomas Cook staan voor de vliegvakanties de Canarische eilanden op kop, gevolgd door Egypte (Hurghada), Cabo Verde, Tunesië (Djerba) en Turkije (Antalya).

Kortbijvakanties

Maar het hoeft niet per se ver weg te zijn. "Ook de kortbijvakanties (met de auto) zijn zeer populair in de herfstvakantie", zeggen ze bij TUI. "Zowel België zelf als onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn in trek. Bij de citytrips blijft Barcelona de meest geboekte bestemming, ondanks de actualiteit. Rome en Parijs staan ook in de top drie", klinkt het bij TUI. Bij Thomas Cook zien ze voor de autovakanties ook het meest belangstelling voor Duitsland naast Frankrijk en Noord-Holland. Ook de pretparken (in onze buurlanden, maar ook in eigen land) zijn erg in trek in de herfstvakantie.

Wat mag het kosten?

"Het gemiddelde budget dat de Belg aan de herfstvakantie spendeert, blijft stabiel: 1.100 euro per persoon voor vliegvakanties, 500 euro voor autovakanties en 250 euro voor een citytrip", aldus reisorganisator TUI.