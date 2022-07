Waarom op nationale feestdag alle ogen gericht zijn op stijlicoon Elisabeth: “Ze is écht geknipt voor de job”

Premier De Croo geeft pensioen­her­vor­ming van regering 7/10: “Grote stap vooruit, maar er zullen nog stappen gezet moeten worden”

Het kernkabinet is het afgelopen nacht na lang onderhandelen eens geraakt over een pensioenakkoord. Een akkoord dat niet meteen op veel gejuich onthaald werd, ook niet binnen de regering zelf. Premier Alexander De Croo gaf het akkoord in de studio van VTM Nieuws een 7 op 10. “Pensioenhervormingen doe je stap voor stap en daar horen ook overgangsmaatregelen bij.”

19 juli