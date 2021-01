Waarom het zuiden van Spanje zo aantrekkelijk is voor drugsbendes

In Spanje is een van de meest gezochte drugshandelaars uit België gearresteerd. Hij woonde in een luxevilla aan de Costa del Sol. De zonnige kuststreek in Spanje blijkt een populaire verblijfplaats voor de drugsmaffia vanuit de hele wereld. Waarom is Zuid-Spanje zo aantrekkelijk voor drugsbendes?

Van de zon natuurlijk. Maar er is meer dan dat. Om te beginnen is de Straat van Gibraltar het smalste stukje oceaan tussen Spanje en Marokko. Drugsbendes zetten er dagelijks supersnelle speedboten in die de oversteek van nog geen 20 kilometer in geen tijd overbruggen. Ook handelaars uit België zijn er actief. Een jaar geleden kliste de Guardia Civil er een Belg die in ons land 20 jaar cel riskeerde voor drugshandel.

In augustus werd er nog een Belg betrapt die bijna 1.000 kilo hasj vervoerde. Soms varen de smokkelaars met verschillende boten tegelijk, zodat de politie niet weet wie te volgen. Bovendien beschikken ze over peperdure boten en radars, waardoor ze vaak beter zijn uitgerust dan de politie.

Langs de Spaanse kust staan, in dorpjes als La Linea, jonge mannen klaar om de drugs uit te halen. Zij brengen de drugs in geen tijd over naar schuilplaatsen, van waaruit ze verder verspreid worden.

Die uithalers krijgen duizenden euro’s per klus. Wie de drugs met een speedboot vervoert, verdient nog veel meer. Het zorgt ervoor dat de drugssmokkel voor een deel sociaal aanvaard is in de arme regio met hoge werkloosheidscijfers en weinig kansen voor jongeren.

Onder het oog van toeristen

Soms smokkelen ze zelfs op klaarlichte dag, onder het oog van toeristen. In april 2019 zagen tientallen toeristen hoe een populair zandstrand plots het decor van een spectaculaire drugsdeal werd. “Als je de politie belt, dan vermoord ik je”, kregen stomverbaasde zonnebaders te horen.

Met Algeciras beschikt de regio ook nog eens over een van de grootste Europese havens, en de grootste in Spanje. Dagelijks komen er tienduizenden containers aan. Via die weg komen, net als via Antwerpen en Rotterdam, enorme hoeveelheden cocaïne vanuit Zuid-Amerika binnen op het Europese continent.

Costa del Coke

Veel drugs, betekent natuurlijk ook onnoemelijk veel geld dat moet worden witgewassen. Maar ook daarvoor blijkt de Costa del Sol geschikt. Dat kan bijvoorbeeld in populaire toeristische bestemmingen als Marbella. “De drugsindustrie is er veel groter dan de toeristenindustrie”, vertelden Ivo Teulings en Arthur Van Amerongen daar eind 2019 over aan NPO3. De twee Nederlandse journalisten schreven over de drugshandel in Zuid-Spanje een boek met de titel ‘Costa del Coke’.

“Hier wordt veel witgewassen”, zeggen Teulings en Van Amerongen over Marbella. “Veel clubs en restaurants draaien helemaal niet, terwijl ze op papier miljoenen winst hebben. “En je ziet heel veel jonge gastjes rondrijden in Ferrari’s. Dat klopt niet…”

Ontvoeringen

Al die factoren zorgen ervoor dat maffiakopstukken vanuit de hele wereld actief zijn in het gebied. Colombianen, Marokkanen, Italianen, Albanezen, Belgen, Nederlanders, ... ze zitten er allemaal. Dat leidt soms echter ook tot botsingen, met bruut geweld en liquidaties.

In de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaanse vasteland werden in augustus nog drie Belgen gearresteerd tijdens een ontvoering in het drugsmilieu. Een van hen was topgangster Nordin Ben Allal, een ontsnappingskoning die in ons land al verschillende keren werd veroordeeld voor gewapende overvallen.

Politie onderbemand

“Tegen dit soort gevaarlijke criminelen zijn wij niet opgewassen”, liet de Spaanse politievakbond toen weten. “Ze hebben geen enkel respect voor mensenlevens, en aarzelen niet om wapens te gebruiken.” Volgens de politie zijn er niet genoeg middelen om de problematiek te bestrijden, waardoor criminelen vrij spel krijgen of minstens het gevoel hebben dat ze straffeloos hun gang kunnen gaan.

