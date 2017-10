Waarom het Iraakse leger nu ook de Koerden bevecht

GUY VAN VLIERDEN

18u52

REUTERS Iraakse troepen nemen de olieraffinaderijen in Kirkoek in.

In Irak is de oorlog tegen IS nog niet helemaal ten einde en er barst al een nieuw conflict los. Regeringstroepen zijn daar immers slaags geraakt met Koerdische milities - in een strijd die draait rond onafhankelijkheid voor de Koerden, lucratieve olievelden en de macht van Iran.