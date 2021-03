Waarom heeft Amerikaanse vaccinatiecampagne een seizoen voorsprong op de Europese?

Amerikaans president Joe Biden belooft dat tegen eind mei alle volwassen Amerikanen een vaccin kunnen gekregen hebben. In ons land, en bij uitbreiding de hele Europese Unie, zal dat pas in het najaar het geval zijn. Een hele zomer later dan in de VS dus. Een zomer waar we zo hard naar uitkeken en nu door die relatief trage vaccinatiecampagne minder fraai oogt dan we hadden gehoopt. Hoe valt onze traagheid tegenover de VS te verklaren? We vragen het aan virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht en Amerika-correspondent Greet De Keyser.