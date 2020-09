Exclusief voor abonnees

Waarom Duitsland de beste coronaleerling van de klas is: Doctor Merkel is de baas - en de Duitsers volgen haar

Amper 26 gevallen per 100.000 inwoners in Duitsland (tegenover 115 bij ons): contacttracing tot bij de mensen thuis toe en 1,1 miljoen tests per week

Philippe Ghysens

22 september 2020

17u07

Bron: EIGEN

0