Waarom doneren belangrijk blijft: “Voor onze tweeling maakt plasma een wereld van verschil”

24 december 2019

08u00 0 Met bloed geven zijn de meeste mensen vertrouwd, maar wist je dat je in het gloednieuwe donorcentrum in Roeselare ook plasma kan geven? Trouwe donor Mélanie Goethals weet als geen ander hoe belangrijk én eenvoudig dat is. “Voor onze tweeling maakt plasma een wereld van verschil.”

Mélanie Goethals uit Gent zag haar leven op zijn kop gezet worden met de geboorte van Ramses en Aster in 2016. Samen met haar man leefde ze op een roze wolk, maar donderde daar keihard af toen hun tweeling na vier maanden naar de crèche ging. Ze werden vaker ziek dan normaal is in die situatie. Onderzoek toonde aan dat ze allebei aan een primaire immuundeficiëntie (PID) leden . Dat betekent dat ze te weinig antistoffen aanmaken, die nodig zijn om weerbaar te zijn tegen bacteriën.

Die antistoffen vind je in plasma, dat je net als bloed ook kan doneren in een donorcentrum in je buurt. “Concreet tappen ze bloed af en filteren dat”, legt Mélanie uit. “Het doet geen pijn en je hoeft er absoluut geen schrik voor te hebben. Plasma doneren is nog niet zo bekend bij het grote publiek. Maar het kost echt niet veel meer moeite dan bloed geven.”

Voor Mélanie maakt plasma een wereld van verschil. “Wekelijks krijgen de kindjes een inspuiting. Omdat ze nog zo klein zijn en volop groeien, moet die dosis vaak aangepast worden. Maar vandaag kunnen ze naar school, wat doorgaans een broeihaard voor bacteriën is. Zeker in deze periode zien we veel snottebellen passeren, maar het verschil dat die antistoffen maken is ongelooflijk. Plasma kan gebruikt worden om verschillende ziektes te bestrijden, niet enkel PID. De vraag naar plasma is dan ook groot. Elke donatie maakt een verschil. En daar zijn we superdankbaar voor.”

Omdat het doneren van plasma iets langer duurt dan bloedgeven besloot Mélanie om de eerste keer haar man mee te nemen. Nadien deed ze het met vrienden en vriendinnen. Zo lanceerde ze meteen ook de hashtag #donordate. Via een blog en haar Instagram-account brengt ze haar verhaal naar buiten, ook om eventuele misverstanden de wereld te helpen. Net als de mooie foto’s van haar kinderen, blijft ook de hashtag hangen. Meer nog: het Rode Kruis nam die over en sindsdien zijn er in Vlaanderen regelmatig mensen die samen plasma of bloed doneren. De eerstvolgende donordate is met Valentijn.

“Het maakt de drempel niet alleen veel kleiner, maar het is ook gewoon leuk om te doen met zijn tweetjes. Een donordate is het perfecte excuus om af te spreken, je doet een heldendaad en achteraf krijg je ook nog een koffie aangeboden. Eerlijk: het moeilijkste is een datum vastleggen in je agenda. Meestal koppel ik het ook nog aan iets leuks: achteraf wat gaan eten of shoppen. Plasma of bloed geven kan je misschien niet pure ontspanning noemen, maar zo’n halfuurtje stilzitten zorgt er wel voor dat je gaat onthaasten. Je bent er even tussenuit en je kan perfect even bijbabbelen met je donordate. Eigenlijk zijn er geen excuses om het niét te doen.”

Leuk detail: Mélanie is geboren in Roeselare, dus kan ze een familiebezoekje koppelen aan een donordate in het gloednieuwe donorcentrum in de Rodenbachstad.

