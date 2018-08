Waarom 400 Brugse bejaarden een gele doos in hun koelkast hebben liggen kg

14 augustus 2018

12u24

Bron: Belga 0 In de stad Brugge loopt een proefproject met een vierhonderdtal 75-plussers die een zogenaamde "Gele Doos" in hun koelkast moeten leggen. Daarin steken gegevens die bij een interventie snel kunnen geraadpleegd worden door de hulpdiensten. De politiezone Brugge gaf de aanzet, bevoegd schepen Martine Matthys (CD&V) sprong meteen op de kar.

Helemaal nieuw is de "Gele Doos" niet. Het initiatief komt overgewaaid uit Canada en werd overgenomen door een Waalse politiezone. Toen het project in een politievakblad werd toegelicht, engageerde korpschef Dirk Van Nuffel zich samen met Martine Matthys om een soortgelijk project op poten te zetten.

Er bestond al soortgelijk project met onder meer woonzorgcentra en zorginstellingen. Dat zogenaamde vermissingsproject spoort de instellingen aan om van alle patiënten een fiche bij te houden met verschillende gegevens, zoals een foto en medische informatie. Die fiche kan dan meteen geraadpleegd worden als een patiënt vermist raakt.



"Maar voor personen in een thuissituatie bestond dat eigenlijk niet. De 'Gele Doos' komt tegemoet aan die nood", aldus Matthys. Het is een heel simpel hulpmiddel. Mensen met een Gele Doos kleven een sticker op een zichtbare plaats zodat hulpdiensten bij een noodsituatie meteen weten dat er een Gele Doos in de frigo ligt. In die doos kunnen de gebruikers allerhande gegevens verzamelen. Iedereen kiest welke gegevens hij of zij deelt.

Paniek

"Het kan gaan om medische gegevens, zoals medicatieschema's. Maar er kan ook medicatie bij zitten zoals insuline of pillen voor het hart bij hartpatiënten. Alles kan, afhankelijk van de nood", aldus Matthys. Het systeem is handig bij mensen die alleen wonen, maar ook bij koppels. Vaak heerst er paniek tijdens een noodsituatie en zijn hulpverleners beter geholpen met de Gele Doos dan met informatie van de partner.

Eind juni werd een vierhonderdtal dozen gegeven op een viering van de stad voor 75-jarigen, bij wijze van proefproject. Het project zal geëvalueerd worden en bij succes worden uitgerold.