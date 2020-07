Waar ligt de Warmste Vakantieplek van Vlaanderen? Nomineer je gemeente hier Redactie

04 juli 2020

09u00

Bron: Content Redactie 2 Met de HLN Zomer Challenges willen we de zomer van 2020 op de meest positieve manier aangaan: samen met jullie maken we van België het mooiste vakantieland ter wereld. Maar waar ligt de Warmste Vakantieplek? Dat mag jij ons vertellen

Op de regiopagina’s van de krant en in dit dossier vind je elke dag de ultieme tip van een bekende inwoner uit je streek. Van een verborgen parel, over een unieke graffitimuur of een prachtige picknickplek tot de beste boom om je kinderen in te laten klimmen.

Maar we hebben ook jouw hulp nodig. Via dit platform kan je zelf met foto’s en video tonen wat jouw gemeente zo’n warme vakantieplek maakt. Zo maken we samen de ultieme zomergids. Uit al die inzendingen kiest de redactie samen met VTMNIEUWS en HLN LIVE elke dag één gemeente die we uitroepen tot ‘Warmste vakantieplek’ en waar we met de drone aan heel Vlaanderen komen tonen hoe gezellig het er deze zomer is.

Wij bundelen alle artikels van deze challenge in dit dossier. Meer mooie plekken in Vlaanderen ontdekken? Bekijk snel ‘De Groene Reisgids’ weekendbox op HLN Shop.



