Waar komt die fixatie op fors geprononceerde buikspieren toch vandaan? Eugen Sandow, de vader van het sixpack Sven Spoormakers

29 augustus 2018

18u09 0 Een sixpack. Moet het nu, zo’n lijf om onderbroekenmodel mee te worden, of toch maar dat gezellige buikje? Wat er ook van zij, de fixatie op forse buikspieren hebben we te danken aan Eugen Sandow. Eugen wie?

Twee maanden hadden ze nodig, de broers Staf en Matthias Coppens om hun dad pack in een sixpack te transformeren. Een kwestie van minder eten en drinken – schrap die Duvels maar uit uw dieet – en gedreven buikspieroefeningen. Nu sieren ze de onderbroekenreclame van Hema, en binnenkort tonen ze in ‘Het Lichaam van Coppens’ hoe ze zover geraakt zijn.

Of het mooi is – of beter: sexy en aantrekkelijk – daar zijn de meningen over verdeeld. Maar goed, sommige vrouwen houden van blonde mannen, andere van kale. De vraag is vooral: waar komt die bezetenheid om met sixpacks te showen eigenlijk vandaan?

Want kijk naar Adam West, die in de jaren zestig in een wollige maillot gestalte gaf aan Batman en vergelijk hem met Michael Keaton’s gesculpteerde buikharnas in de Batman-film uit 1989. Of Kirk Douglas als Spartacus in 1960 tegenover Brad Pitt als de Griekse held Achilles in Troy, uit 2004. In de oude films is de held sterk en slim en knap, maar hoeft zijn buik niet in blokjes op te delen te zijn.

In de moderne versie is het onmiskenbaar: de actieheld moét uitgesproken buikspieren hebben. Was Sylvester Stallone in Rocky (1976) nog enkel een gespierde bokser, tranformeerde hij in Rambo (1982) in een vechtmachine met een sixpack. In dezelfde periode maakte Arnold Schwarzenegger in Conan The Barbarian (1982) meer indruk met zijn bodybuilderslijf dan met zijn acteertalent, net als Jean-Claude Van Damme in Bloodsport (1988).

Kort daarna, ergens begin jaren negentig, duikt het woord sixpack op, om die geprononceerde buikspieren te benoemen. Volgens de Amerikaanse ‘Chambers Slang Dictionary’ stamt het uit het Afro-Amerikaanse jargon, waar ze de gelijkenis tussen een ‘strakke en platte buik’ en de 2x3 ingepakte bierblikjes trokken. En toch duurde het nog tot diep in de eenentwintigste eeuw dat het sixpack wel de nieuwe norm voor mannenlijven lijkt geworden.

Maar làng voor Stallone, Schwarzenegger en JCVD was er Eugen Sandow. Op stokoude foto’s poseert hij fier, met een vijgenblad voor zijn mannelijkheid maar vooral met zijn buikspieren. Hij is de grondlegger van wat we later bodybuilding zouden noemen. Sandow werd geboren in 1867, in Koningsbergen – de stad die tegenwoordig Kalingrad heet, en waar de Rode Duivels op het WK met 1-0 wonnen van Engeland in de poulefase van het WK in Rusland. Hij was een magere jongen en zijn vader vond dat wat warme Mediterraanse lucht hem deugd zou doen. Zijn vader nam ‘m mee op reis naar Italië, en daar geraakte hij in de ban van de klassieke standbeelden. "Het was niet de ozonrijke lucht die me trof. Het waren de kunstgallerijen en musea die me het geheim van gezondheid en kracht leerden", schreef Sandow in zijn autobiografie, gepubliceerd eind jaren 1800.

De Griekse beelden in marmer, of hun latere kopieën, toonden Sandow atletische mannenlijven, waar de levenskracht vanaf spatte. Dàt wou hij ook, dus zocht hij manieren om het perfecte lichaam te benaderen. Hij vond methodes uit – gewichtheffen, met weinig gewicht maar met veel herhalingen, afgewisseld voor armen en benen, en dus ook sit-ups voor de buik en de rug – en bedacht een dieet om spieren te kweken. "Ik drink geen sterke drank, maar bier of wijn bij uitzonderlijke gelegenheden mag wel. Ik raak koffie noch thee aan. Ik eet alleen vezelrijke voeding, in kleine porties op regelmatige tijdstippen. Ik kauw bovendien alles goed, zodat de maaltijd makkelijker verteert. Alleen als je voeding vlot verteert, kunnen de spieren groeien. Ik slaap veel – ik sta nooit op voor elf uur ’s middags. Na het opstaan en voor het slapengaan neem ik een koud bad, om de spieren te laten herstellen."

Sandow zou de vader van het sixpack worden. Hij maakte carrière als 'sterke man', die in een grote variétéshow de wereld rondreisde. In een houten kist stond hij op het podium en terwijl hij verschillende poses aannam, belichtte felle lampen zijn spieren. Hij was getrouwd en had twee kinderen, maar vrouwen die na de show zijn indrukwekkende buik wilden aanraken, mochten dat - tegen betaling. Of het alleen bij aanraken bleef, is vervlogen in de mist van de geschiedenis. Behalve shows schreef hij boeken over lichaamstraining - 'Kracht, en hoe het te krijgen', werd een bestseller in het begin van de 20ste eeuw. Uiteindelijk schopte Sandow het in 1911 als 'Professor in de Wetenschappelijke en Fysieke Cultuur' tot persoonlijke trainer van de Engelse koning George V.

Sandow stierf aan een hersenbloeding in 1925. Volgens sommige bronnen was zijn ongeluk te wijten aan een overdreven poging om zijn sterkste kant te laten zien: hij had op z'n eentje een auto uit een gracht getild. Bij die inspanning zou hij zoveel kracht hebben gebruikt, dat er een bloedvat in zijn hoofd knapte.