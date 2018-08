Waar komt die fixatie op fors geprononceerde buikspieren toch vandaan? Eugen Sandow, de vader van het sixpack Sven Spoormakers

29 augustus 2018

18u09 0 Een sixpack. Moet het nu, zo’n lijf om onderbroekenmodel mee te worden, of toch maar dat gezellige buikje? Wat er ook van zij, de fixatie op forse buikspieren hebben we te danken aan Eugen Sandow. Eugen wie?

Twee maanden hadden ze nodig, de broers Staf en Matthias Coppens om hun dad pack in een sixpack te transformeren. Een kwestie van minder eten en drinken – schrap die Duvels maar uit uw dieet – en gedreven buikspieroefeningen. Nu sieren ze de onderbroekenreclame van Hema, en binnenkort tonen ze in ‘Het Lichaam van Coppens’ hoe ze zover geraakt zijn.

Of het mooi is – of beter: sexy en aantrekkelijk – daar zijn de meningen over verdeeld. Maar goed, sommige vrouwen houden van blonde mannen, andere van kale. De vraag is vooral: waar komt die bezetenheid om met sixpacks te showen eigenlijk vandaan?

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN