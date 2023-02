Waar gaan we deze krokusvakantie op reis? Italië wordt populairder als skibestemming

Amerikaan­se Democrate Dianne Feinstein (89) kondigt pensioen aan na meer dan 30 jaar in Senaat

De 89-jarige Amerikaanse senator Dianne Feinstein trekt zich terug uit de politiek. “Ik kondig vandaag aan dat ik me in 2024 niet herkiesbaar zal stellen”, aldus de Democrate in een verklaring. Feinstein zei dat ze voor het einde van haar termijn volgend jaar zoveel mogelijk wil bereiken voor de staat Californië, die ze vertegenwoordigt.