Waalse regering geeft 25 miljoen voor aankoop beschadigde eigendommen na overstromingen

Showbizz Danni Heylen en Carry Goossens wellicht voor het laatst samen op de planken: "Liever eindigen in schoonheid, dan op de sukkel te geraken”

Zet Carry Goossens en Danni Heylen naast elkaar, en Vlaanderen ziet nog altijd Oscar Crucke en Pascale De Backer van F.C. De Kampioenen staan. In 1989 deden ze daar samen auditie om vier jaar lang een de uitbaters van Café De Kampioen te spelen. 33 jaar later staat het duo opnieuw naast elkaar op de bühne in het nieuwe theaterstuk ‘Oost West, Thuis Best’ van productiehuis Het Achterland.

