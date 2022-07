Vuurwerk dat in België verkocht wordt is niet altijd veilig

Ruim 200 extra Australi­sche dier- en planten­soor­ten bedreigd

Dieren die in Australië in het wild leven worden ernstig bedreigd door natuurbranden, droogte, het verlies aan habitat en de opwarming van de aarde. Daarvoor waarschuwt de overheid in een nieuw rapport. In vijf jaar tijd zijn er meer dan 200 bedreigde dier- en plantensoorten bijgekomen.

