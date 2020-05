Zuhal Demir licht toerismeplan voor zomer toe: “Druktebarometer om toeristen te spreiden over bestemmingen” LH

09 mei 2020

13u46

Bron: VTM Nieuws 34 VTM Nieuws Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft begrip voor de ongerustheid bij de ziekenhuizen aan de kust over de komst van tweedeverblijvers én dagjestoeristen. “Dit gaat over de volksgezondheid. De ziekenhuizen moeten de capaciteit aankunnen”, zei ze bij VTM NIEUWS. Demir lichtte ook haar toerismeplan toe waarmee ze binnenlandse toeristen wil spreiden over verschillende bestemmingen.



Verschillende kustburgemeesters verklaarden eerder deze week dat het onmogelijk is om het verbod op de komst van tweedeverblijvers nog te handhaven. “Ik wil niet tegen het advies van de Veiligheidsraad ingaan. Ik ben gewoon eerlijk en zeg dat dit niet te controleren is door de politie”, zei burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld). Jean-Marie Dedecker (Middelkerke) riep zelfs op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en zei in de Kamer dat hij vanaf 18 mei geen controle meer zou doen op tweedeverblijvers.

Overleg met burgemeesters en gouverneur

De kwestie van tweedeverblijvers en dagjestoeristen zal maandag besproken met de kustburgemeester en de West-Vlaamse gouverneur, zei Demir. “We moeten rekening houden met het geheel, dus ook met de volksgezondheid.”

Demir zei ook dat ze deze zomer de toeristen in Vlaanderen wil gaan spreiden. “Ik wil de mensen Vlaanderen laten herontdekken”, aldus Demir. Met een ‘Ontdek Vlaanderen’-platform wil ze toeristen suggesties geven. Een ‘druktebarometer’ moet de bestemming weergeven die beter kan vermeden worden wegens drukte. “We zullen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat veiligheidsvoorschriften gevolgd worden.”

Voor een regeling omtrent toeristen uit het buitenland is nog Europees overleg nodig, zei Demir ook nog.

