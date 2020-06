Zit u nog met vragen over reizen tijdens de grote vakantie? Stel ze dan hier Redactie

30 juni 2020

18u50 2

Morgen gaat de grote vakantie officieel van start. Maar die zal er in deze coronatijden anders uitzien dan we gewend zijn. Dat roept uiteraard een heleboel vragen op. Wat als ik ziek word op vakantie? Mogen oma en opa mee? Op deze en andere vragen zal viroloog Marc Van Ranst morgen een antwoord proberen te geven in VTM NIEUWS om 19 uur. Heb je zelf nog een vraag? Stel ze dan via onderstaand formulier.



