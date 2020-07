Zit u nog met vragen over de nieuwe maatregelen? Stel ze hier aan Pierre Van Damme in VTM NIEUWS Redactie

28 juli 2020

13u00 11 VTM Nieuws Vanaf morgen mag u nog maar vijf mensen kiezen die samen met uw gezin één contactbubbel vormen. Op restaurant of op café gaan mag met maximaal tien mensen. In de provincie Antwerpen zijn er nog strengere maatregelen afgekondigd en wordt er een avondklok ingesteld.

Dat roept uiteraard een heleboel vragen op. Zit u zelf nog met vragen over de nieuwe maatregelen? Stel ze dan via onderstaand formulier en wij leggen ze vanavond voor aan Pierre Van Damme in VTM NIEUWS.



