Zal volgend schooljaar op 1 september van start gaan? Weyts: "Betwijfel of het een normaal begin zal zijn" AW

15 mei 2020

19u58

Bron: VTM NIEUWS 180 VTM Nieuws Voor het eerst in een paar maanden openden de scholen in ons land terug hun deuren. De officiële heropstart volgt pas maandag, vandaag gold alvast als ‘generale repetitie’. Hoe dat ging? Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt de balans en kijkt wat verder in de toekomst bij VTM Nieuws.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ben Weyts is alvast tevreden, “fier én dankbaar”. “Ik denk dat onze scholen, de directie en leerkrachten dat bijna overal uitstekend hebben gedaan", zegt hij bij VTM Nieuws. Het was niet evident, desondanks heropende 95 procent van de Vlaamse scholen de deuren. Voor het eerste, tweede, zesde leerjaar en het zesde middelbaar althans. “Het is essentieel dat de eerste dag vlot verloopt, want er zijn wel wat bezorgdheden en angsten. Zowel bij leerlingen, ouders en soms ook leerkrachten.”

Kortom, vandaag was alvast een succes. “Men heeft weinig problemen gemeld, maar ik veronderstel dat er nog wel wat meldingen zullen volgen”, vervolgt Weyts. “Daarom is het goed dat we op een vrijdag zijn gestart, zodat je het weekend hebt om bij te sturen.”

Heropstart in september

Ook over de heropstart in september is het onderwijsveld alvast aan het nadenken. Of het schooljaar 2020-2021 wél normaal kan beginnen? “Ik betwijfel of het een normaal begin zal zijn. Ik denk het niet, het zal natuurlijk afhangen van de evolutie van de pandemie”, aldus Weyts. Daarom bereidt de minister zich alvast voor. “Enerzijds bereiden we dat voor met een pedagogisch draaiboek. Anderzijds heb je het luik met de veiligheidsmaatregelen. Ik wil natuurlijk ook dat iedereen op 1 september naar school gaat, maar gaat dat kunnen?”

En wat met de rest van dit schooljaar?

Ook het verdere verloop van dit schooljaar is nog onzeker. “We hebben een evaluatiemoment ingepland op 22 mei met het onderwijsveld om hopelijk een advies te kunnen geven over de andere leerjaren. Als we beslissen om meer leerjaren te openen, moet je het natuurlijk wel tijd geven om alles goed op voorhand voor te kunnen bereiden."

Ook enkele leerlingen en leerkrachten stelden hun vragen aan de minister van Onderwijs.

Denkt u dat hogescholen en universiteiten er rekening mee houden dat wij als zesdejaars minder leerstof hebben gezien?

“Het is vanzelfsprekend dat ze daar op zullen anticiperen en zullen nagaan in welke mate dat de studenten een afdoende basis hebben om de opleiding met succes te kunnen voltooien. En als ze vaststellen dat er tekorten zijn, ze misschien zelfs een beetje leerstof van het secundair onderwijs herhalen.”

Zullen de leerlingen zonder examens een diploma in handen krijgen?

“De leerlingen krijgen nog altijd de diploma’s die ze verdienen. Er zal de nodige mildheid aan de dag gelegd worden, en met veel begrip beoordeeld worden. Maar ook correct. We zullen niet zomaar A-attesten weggeven. Daarmee los je niets op en verschuif je het probleem. Er wordt mild beoordeeld, maar correct.

Kan volgend schooljaar normaal beginnen?

“Natuurlijk wil ik dat. We moeten ons voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. We moeten nu zoveel mogelijk leerjaren openen, zodat we de vakantie kunnen gebruiken om de infrastructurele maatregelen te nemen. Zodat het heel praktisch kan verlopen. En we in september maximaal les kunnen geven."

Bekijk hier het integrale gesprek:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.