Worden alle grote evenementen geschrapt in België? En hoe zit het met onze zomervakantie? Viroloog Marc Van Ranst geeft antwoord op de meest prangende vragen AW

14 april 2020

20u57

Bron: VTM NIEUWS 26 VTM Nieuws Op de vooravond van een zeer waarschijnlijke verlening van de coronamaatregelen zitten we met heel wat vragen. Viroloog Marc Van Ranst, die de Nationale Veiligheidsraad adviseert over wat er moet gebeuren in de strijd tegen het coronavirus, geeft bij VTM Nieuws een antwoord op enkele prangende vragen.



Zullen tuincentra over enkele dagen terug mogen openen?

“Dat is een beslissing voor morgen. Er zijn een aantal goede redenen om dat te doen, maar ook een aantal redenen om het niet te doen. Het wordt dus een politieke beslissing. We zullen zien”, besluit Van Ranst.

Voorlopig mogen tuincentra enkel openen als ze ook dierenvoeding verkopen. Maar er heerst veel verwarring: sommige van zulke winkels zijn gewoon open, andere moeten toch dicht op bevel van de politie. Er werden zelfs boetes uitgeschreven.

We kijken met z’n allen naar Frankrijk, waar de noodmaatregelen tot 11 mei gelden. Zullen de maatregelen bij ons ook tot 11 mei verlengd worden?

“Wij hebben gezegd het tot begin mei te doen. Dan is het logisch dat we die beslissing blijven aanhouden. We zijn België en niet Frankrijk.”

En wat met de massa-evenementen, worden die hier tot half juli geschrapt?

“Dat is de kroniek van een aangekondigde afgelasting. Dat zal niemand meer verbazen”, aldus Van Ranst. Het is zo goed als zeker dat grote evenementen zoals Tomorrowland en Rock Werchter morgen verboden worden door de Nationale Veiligheidsraad. Maar of het verbod voor evenementen zal gelden tot juli, dan niet augustus is voorlopig onduidelijk volgens Van Ranst. “Het kan nog verschillende richtingen uitgaan.”

Moeten we, opnieuw zoals Frankrijk, mondmaskers algemeen verplichten?

“Wanneer we gaan naar het begin van een exitstrategie, gaan we inzetten op mondmaskers. Omdat we meer crowding krijgen en social distancing minder kunnen vrijwaren. Dan worden mondmaskers aantrekkelijker.”

Hoe zit het met de scholen? Wanneer en hoe zullen welke scholen terug openen?

“Binnen enkele dagen zullen de scholen niet openen. Scholen hebben meer voorbereidingstijd nodig”, zegt Van Ranst. Op welke manier die scholen uiteindelijk terug zullen openen? “Er zijn verschillende scenario’s”, legt Van Ranst uit. “Maar er is nog geen sluitend advies omdat de nodige analyses nog niet gebeurd zijn. De afstandsregel in acht nemen in scholen zal hoe dan ook bijzonder moeilijk zijn. Hoe jonger de kinderen, hoe moeilijker om dat te doen. Je kan banken bijvoorbeeld uit elkaar schuiven. Maar heb je nog steeds de limieten van het klaslokaal.”

Zullen we deze zomer op vakantie moeten in eigen land?

“Het zal waarschijnlijk een vakantieperiode worden zoals we er nog geen meegemaakt hebben. Maar overvolle stranden willen we natuurlijk ook vermijden. Daar zal men een of andere schrandere manier voor (moeten, red.) vinden."

Geen festivals in juli, betekent dat ook geen Gentse Feesten?

“Dat is moeilijk. Ook over dorpskermissein moeten nog beslissingen genomen worden.”

En wat met de voetbal in juni?

“In andere landen overweegt men dat, dan willen we eens kijken hoe ze dat daar doen. Ik denk dat de Pro League daar de beslissing al wel heeft genomen om het niet te doen. Maar als het in andere landen toch lukt, zou het sneu zijn als het bij ons niet in overweging wordt genomen.”

