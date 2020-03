Winkelen wordt (tikkeltje) duurder om hamsteren tegen te gaan AW

19 maart 2020

19u47

Bron: VTM NIEUWS 220 VTM Nieuws Een van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, is het Een van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, is het afschaffen van de promotieacties en kortingsbonnen in supermarkten. “We willen het hamstergedrag niet aanmoedigen”, zei minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) in VTM Nieuws.

Kortingsbonnen die vandaag nog in de bus belandden, blijven voorlopig gelden. Maar daarna is het gedaan met de ‘1+1 gratis’-acties en andere promoties in supermarkten. Volgens Nathalie Muylle moedigen zulke acties aan om te hamsteren. En net zulk gedrag wil men voorkomen.



“We willen natuurlijk ook niet dat voedsel verloren gaat”, voegt Muylle er nog aan toe. Om die reden kunnen prijsverlagingen, bij bijvoorbeeld verse voeding, wél. “Daarvoor zullen we gesprekken voeren met de voedingsindustrie.” Voedselverspilling zou immers ook geen goed signaal zijn.

