Wat weten we over de tweede Belg die besmet werd met het coronavirus? AW

01 maart 2020

11u44 8 VTM Nieuws Er is een tweede besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld in ons land. Dat maakte minister van Volksgezondheid Maggie De Block zonet bekend. Het gaat om een vrouw die net terugkwam van een zakenreis in Frankrijk. Ze vertoont milde klachten, maar verkeert verder in goede gezondheid.

De vrouw had wat keelpijn en koorts toen ze terugkeerde van haar reis waarop ze besliste om haar huisarts te raadplegen. Die verwees haar onmiddellijk door voor verder onderzoek.



Nadat haar stalen in het UZ Leuven getest werden, en bleek dat het om het wel degelijk om het coronavirus ging, werd de patiënte opgenomen in het UZ Antwerpen. Dat is één van de twee referentieziekenhuizen voor het nieuwe coronavirus in ons land.



Contact tracing

Een volgende stap voor de autoriteiten is om na te gaan met welke personen de vrouw contact heeft gehad sinds ze terugkeerde naar België, het zogenaamde contact tracing. Indien er bij die personen geen sprake is van ziektesymptomen, worden er geen maatregelen getroffen. Vertonen ze wél symptomen van het coronavirus? Dan worden die personen eveneens in quarantaine geplaatst.

