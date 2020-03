Wat weten we over de tweede Belg die besmet werd met het coronavirus? AW

01 maart 2020

11u44 90 VTM Nieuws Er is een tweede besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld in ons land. Dat maakte minister van Volksgezondheid Maggie De Block zonet bekend. Het gaat om een vrouw die op 26 februari terugkeerde van een zakenreis in het noorden van Frankrijk. Ze vertoont milde klachten, maar verkeert verder in goede gezondheid. Dat bevestigt De Block aan VTM Nieuws.

De vrouw had wat keelpijn en koorts toen ze terugkeerde van haar reis waarop ze besliste om haar huisarts te raadplegen. Die verwees haar onmiddellijk door voor verder onderzoek.



De vrouw meldde zich vervolgens aan in het UZA. Daar testte ze positief op het virus. Een bijkomend onderzoek door het referentielaboratorium van viroloog Marc Van Ranst bracht gisteren, wat later op de avond de bevestiging dat ze besmet is met Covid-19. “De vrouw is wel wat ziek, maar is in een goede algemene toestand, gezien de omstandigheden”, legde behandelend arts Erika Vlieghe zondag uit op een persconferentie.



Inmiddels werd de patiënte opgenomen in het UZ Antwerpen. Dat is één van de twee referentieziekenhuizen voor het nieuwe coronavirus in ons land. Of ze daar lang zal blijven, is afhankelijk van haar herstel. “Maar het gaat om een gezonde dame, dus wij maken ons geen zorgen", aldus De Block. Zodra haar klinische toestand voldoende is geëvolueerd, mag ze naar huis gaan waar ze nog even in quarantaine geplaatst wordt.



Contact tracing

Een volgende stap voor de autoriteiten is om na te gaan met welke personen de vrouw contact heeft gehad sinds ze terugkeerde naar België, het zogenaamde contact tracing. Dat is een taak voor het Agentschap Zorg en Gezondheid. Indien er bij die personen geen sprake is van ziektesymptomen, worden er geen maatregelen getroffen. Vertonen ze wél symptomen van het coronavirus? Dan worden die personen eveneens in quarantaine geplaatst.

Viroloog Marc Van Ranst stelde zich geen grote zorgen te maken over de gevallen die worden vastgesteld. Die kunnen worden geïsoleerd en verzorgd. Het komt er volgens Van Ranst nu op aan een zo fijnmazig mogelijk net uit te gooien om andere gevallen op te sporen. “Dat zal nog weken en maanden duren.” Maar drastische ingrepen, zoals in Frankrijk, zijn volgens minister De Block niet nodig. De voorzorgsmaatregelen zijn bijvoorbeeld overgemaakt aan de scholen. “De situatie in Frankrijk stelt zich ook scherper”, aldus De Block. “Daar zijn al langer patiënten opgedoken. Zij zitten al veel verder op het traject. Wij volgen de aanbevelingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie.”

