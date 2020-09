Wat heeft de coronacrisis gedaan met het geld van Vlaming? Bekijk De Grote Geldenquête in Telefacts NU Redactie

15 september 2020

21u45 2 VTM Nieuws Een half jaar na de uitbraak van de coronacrisis maakt ‘Telefacts NU’ de balans op: hoe hard heeft corona toegeslagen in onze portemonnee? Of zijn sommigen er financieel op vooruitgegaan? Vlamingen praten open over hun inkomen en wat corona voor hen heeft veranderd waaronder ook verschillende bekende Vlamingen, onder wie Tine Embrechts en Guga Baúl. Ook financieel expert van VTM NIEUWS Paul D’Hoore geeft duiding bij de resultaten van de enquête en stelt constructieve tips voor om goed om te gaan met deze financiële crisis.



7 op de 10 Vlamingen denkt dat de economische impact van de coronacrisis erger zal zijn dan het virus zelf. Het is slechts één van de vele bevindingen uit ‘De Grote Geldenquête’ van Telefacts NU, maar ze is veelzeggend. Onderzoek van iVOX bij duizend Vlamingen eind augustus toont dat corona in veel huisgezinnen voor onzekerheid en financiële kopzorgen zorgt. Twee op de vijf Vlamingen zegt te vrezen dat ze door de coronacrisis financieel in de problemen zullen komen. Bij alleenstaanden is dat zelfs bij de helft het geval. Voor Indra De Braekeleer (46) uit Erpe-Mere is dat geen verrassing: “Op het einde van de maand is het kiezen tussen eten en de dokter.”

Bekijk hier de hele uitzending:



