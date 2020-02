Wanneer een medische ingreep niet uitdraait zoals gepland, hoe ga je daar dan mee om? LVE

22 februari 2020

22 februari 2020

Je zal maar geconfronteerd worden met een medische ingreep die niet uitdraait zoals gepland. Hoe moet je daar mee omgaan? De vraag van vandaag is dan ook: Wat kan je doen na een mislukte operatie? Wij zochten het uit.

In ons land vinden elke dag honderden operaties plaats. Opvallend: in België wordt nergens centraal bijgehouden hoeveel medische ongelukken of fouten daarbij gebeuren. Het Vlaams Patiëntenplatform krijgt elk jaar tientallen casussen binnen. Maar wat moet je nu doen bij een mislukte operatie? “Je kan voor een minnelijke schikking gaan. Je kan ook naar de mutualiteit stappen of naar het Fonds Medische Ongevallen. Zij kunnen ook tussenkomen en zorgen voor een schadevergoeding”, aldus Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform. Naar de rechtbank gaan, is pas de laatste stap.

Niet alle mislukte operaties hebben dezelfde oorzaak. Wat is het verschil tussen een medisch ongeval en een medische fout? “Bij een fout is het duidelijk dat er een aansprakelijke is. Als het gaat over een medisch ongeval, dan gaat het om een risico of complicatie die verbonden is aan de behandeling”, stelt Weeghmans.

Meestal willen mensen vooral erkenning voor hun probleem en ook een compensatie. De snelste oplossing is alleszins een minnelijke schikking. Een rechtszaak duurt makkelijk acht jaar.

