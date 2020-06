Waarom pretparken, zwembaden en wellnesscentra nog niet mogen openen? Marc Van Ranst: “We moeten faseren” AW

03 juni 2020

19u59

Bron: VTM NIEUWS 35 VTM Nieuws De bubbels worden flink uitgebreid, en fitnesscentra, cafés en restaurants mogen de deuren terug openen. Pretparken, zwembaden en wellnesscentra blijven echter gesloten. En terwijl receptiezalen 50 gasten mogen ontvangen, mogen we geen receptie voor maximaal 50 personen in onze tuin organiseren. Hoe zit dat? Viroloog Marc Van Ranst geeft uitleg bij VTM NIEUWS.



In Nederland zijn de pretparken al enkele weken open. Het was dan ook een serieuze domper voor de Belgische pretparken zodra ze te horen kregen dat ze pas mogen openen vanaf 1 juli. De grenzen gaan dan weer open vanaf 15 juni waardoor het zeer waarschijnlijk is dat tal van Belgen de oversteek maken naar onze buurlanden om een pretpark te bezoeken. “Het had twee kanten kunnen opgaan”, geeft viroloog Marc Van Ranst toe. Evengoed mochten de Belgische pretparken wél heropenen. “Maar we kunnen natuurlijk niet alles tegelijk doen. Er moet sprake zijn van een zekere fasering”, gaat hij verder.



Wat betreft de overige versoepelingen en de flinke uitbreiding van de bubbels: “Die zijn vooral nodig denk ik”. Je mag nu contact hebben met 10 verschillende personen per week. Dat wordt per individu bekeken en kan dus elke week veranderen. Kortom, de bubbels worden een pak groter of zelfs onbestaande. “Voor veel mensen is maximaal tien verschillende personen per week een serieuze restrictie”, aldus Van Ranst. “We kunnen ons dat op dit moment van de epidemie permitteren, maar bij de minste opstoot moet je van dat systeem af. Laat ons waakzaam blijven.”

Fitnesscentra wel, zwembaden niet

Waarom de fitnesscentra de deuren mogen openen en zwembaden niet? “Het is met recht en rede dat we niet alles tegelijk kunnen doen”, zegt Van Ranst. Maar ook hier geldt hetzelfde principe als bij de pretparken. Er moet sprake zijn van een zekere fasering.

Recepties

Net zoals cafés en restaurants mogen receptiezalen terug openen. Ze mogen maximaal 50 personen ontvangen. Maar zo’n receptie thuis organiseren met maximum 50 personen mag niet. “Als dat bij een georganiseerde zaalbeheerder gebeurt, kan dat makkelijker gecoördineerd worden dan thuis”, verklaart Van Ranst.