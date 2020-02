VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers op zoek naar ‘de Iraniër vandaag’ Redactie

25 februari 2020

15u04 0

Na weken aandringen slaagt Robin Ramaekers erin als reporter binnen te geraken in Iran. Hij brengt ongecensureerd verslag uit over de spanningen en het échte leven in het land van de ayatollahs. Vanaf morgen vier exclusieve reportages (in VTM NIEUWS en op HLN.be).