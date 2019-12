VTM NIEUWS-journalist bij Belgische IS-vrouwen in grootste gevangeniskamp van Syrië Robin Ramaekers

05 december 2019

14u30

Met meer dan 70.000 vooral IS-vrouwen en kinderen, maar ook heel wat mannen, is het kamp van al Hol het grootste gevangeniskamp van Syrië. Niemand mag er in of uit, al zijn er met de regelmaat van de klok groepjes die erin slagen te ontsnappen. VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers en cameraman Lennert Potums geraakten na lang aandringen binnen in het kamp, waar ook een 20-tal Belgische vrouwen en hun kinderen vast zitten.

“De ongelovigen moeten onthoofd worden. De ongelovigen moeten vernietigd worden, allemaal!” Het kan tellen als begroeting. In het kamp van al Hol leven sinds de val van het Kalifaat ook een twintigtal Belgische vrouwen en hun tientallen kinderen.

Een van hen is de Antwerpse bekeerlinge Jessica Van Eetvelde, en haar zoontjes Ibrahim en Abderahman. Ramaekers kon met haar spreken. Ze is de enige IS-vrouw die met naam en toenaam wil praten. “Ik begrijp van een mens dat hij schrik heeft. Ik ga het misschien zeggen en je moet me niet geloven: van mij moet je zeker geen schrik te hebben en van mijn kinderen zeker niet", zegt ze.

Elke dag huilen

“Jessica, hetgeen wat ik dan denk en veel mensen zullen denken is: je hebt er voor gekozen, voor het ideaal van een Kalifaat een Islamitische Staat?”, vraagt Ramaekers vervolgens. Van Eetvelde: “Geloof mij, als ik wist op voorhand wat het was dan had ik die keuze niet gemaakt. Echt waar, ik zeg het: iedere mens maakt niet een keer maar meerdere keren fouten in zijn leven. Ik als moeder huil elke dag erom.”

Dan worden Ramaekers en zijn cameraman door een groepje Belgische vrouwen gevolgd, die niet gefilmd willen worden. “Wie ben je? Ik wil mijn identiteit privé houden”, klinkt het. Ramaekers vraagt de vrouw of ze naar de gevangenis ging en of ze daar Johan Boens (zoon van Leuvense prof en bekeerling die in 2014 naar Syrië vertrok, nvdr) zag. De vrouw bevestigt dat ze in gevangenis zat, maar zegt ook dat ze Boens niet gezien heeft.

“Niets verkeerd gedaan”

Enkele andere vrouwen willen uiteindelijk toch praten, maar zonder hun naam te zeggen. Voor hen draait het vooral om het heikele punt van schuld en spijt. “Ik ga voor mijn daden boeten of niet boeten", zegt ze. “Wat zijn jouw daden dan?”, vraagt Ramaekers. De anonieme vrouw: “Ik heb geen daden. Ik heb geen daden waarvoor ik …", zegt ze. “Dat is toch wat er gezegd wordt in België, dat we in de gevangenis moeten.” Ramaekers vraagt dan of ze zelf vindt dat ze niks verkeerd gedaan. “Ik vind niet dat ik iets verkeerd heb gedaan. Ik héb niets verkeerd gedaan. Niet ‘ik vind’”, aldus de vrouw nog.

Heel wat Belgische vrouwen zijn uit het kamp van al Hol ontsnapt, en naar Turkije gevlucht van waar ze naar België worden teruggevlogen. Onze reporter vraagt de vrouwen waarom ze dat niet allemaal proberen? “De prijzen zijn 15.000 dollar om uit dit kamp te geraken. Dus om naar al Hasakah te geraken heb je 15.000 dollar nodig. Waar gaan wij dat halen?”, zegt een andere IS-gevangene.

Uitzichtloze situatie

De situatie voor zij die niet kunnen vluchten, kinderen inbegrepen, is in het gevangeniskamp simpelweg uitzichtloos. De Koerdische bewakers slagen er met moeite in om de situatie onder controle te houden. Intussen kijkt de internationale gemeenschap toe, en doet - net als België - niets.

Al Hol is niet bepaald een goeie omgeving om te deradicaliseren. Dat is ook te merken aan de reactie van een jongen voor de camera. “God heeft ons gevraagd om de Jihad te voeren, de profeet vocht tot hij stierf. En wij zullen vechten tot we dood zijn”, klinkt het.