VTM NIEUWS-ankers Birgit Van Mol en Freek Braeckman verdwijnen even van het scherm en gaan in quarantaine MC

24 maart 2020

13u33 6 VTM Nieuws VTM NIEUWS-ankers Birgit Van Mol en Freek Braeckman verdwijnen even van het scherm. Ze gaan uit voorzorg in zelfisolatie en worden tijdelijk vervangen door Faroek Özgünes.

Birgit en Freek zakken even niet meer af naar de nieuwsstudio in Antwerpen, maar blijven een week in hun kot om gezondheidsredenen. Het is niet ernstig, Birgit is besmet met een milde vorm van het coronavirus en Freek vertoont enkele symptomen, waaronder koorts. De ankers willen nu het goede voorbeeld geven.

Misdaadjournalist Faroek Özgünes zal de ankerploeg tijdelijk versterken op een aantal dagen. Hij zal mee het middagnieuws en de late nieuwsupdates presenteren. Stef Wauters, Dany Verstraeten en Cathérine Moerkerke nemen nog altijd de uitzendingen van 13u, 17u45 en 19u voor hun rekening. Zij doen dat met volledig gescheiden ploegen om het risico op besmetting zoveel mogelijk te verkleinen.

Gezondheid op de eerste plaats

“De gezondheid van Freek en Birgit komen uiteraard op de eerste plaats”, zegt VTM NIEUWS-hoofdredacteur Nicholas Lataire. “En we vinden het heel belangrijk dat ze dit signaal ook geven: beter geen enkel risico nemen en thuisblijven als je je niet honderd procent gezond voelt.”

“Faroek heeft jarenlang ervaring als journalist én anker en wordt bijgestaan door een geweldige redactie, die dag en nacht werkt”, aldus nog Lataire.

VTM NIEUWS blijft ook de komende dagen en weken op volle kracht doorgaan met elke dag een late update, iets voor 22u30. Die kan je telkens in onze liveblog bekijken of op VTM GO.