Vroegere vriendin Sanda Dia teleurgesteld over uitstel in zaak-Reuzegom: “Voor ons is proces deel van verwerking” HLA

03 september 2020

19u32

Bron: VTM Nieuws 0 VTM Nieuws Woensdag raakte bekend dat zeker twee advocaten van de verdediging in de zaak tegen de leden van studentenvereniging Reuzegom die betrokken waren bij de fatale studentendoop in 2018, bijkomende onderzoeksdaden zullen vragen, waardoor de zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld zal worden. Het nieuws over het uitstel kwam hard aan bij Julie Serrien, de vroegere vriendin van Sanda Dia: “Het proces is voor ons deel van het verwerkingsproces”, vertelt ze in VTM Nieuws.



De raadkamer in Hasselt zou zich vrijdag buigen over de doorverwijzing van achttien Reuzegommers die betrokken waren bij doop die ingenieursstudent Sanda Dia (20) in december 2018 fataal werd. Maar nu al staat vast dat er niet zal worden gepleit omdat advocaten van de verdediging extra onderzoeksdaden eisen. De advocaten van de familie van Sanda Dia spreken van een bewust vertragingsmanoeuvre, maar de vroegere vriendin blijft hopen op een eerlijk proces.

“Wij willen gerechtigheid voor Sanda”, vertelt Serrien. “We willen dat de mannen van Reuzegom hun schuldbesef laten zien naar de ouders, de familie en naar ons.” Dat Sanda Dia al voor de fatale doop racistisch werd behandeld door de leden van Reuzegom, zoals actualiteitsprogramma 'Telefacts Nu’ deze week onthulde, daarvan was Serrien niet op de hoogte. “Als dat echt de beweegredenen waren van de jongens, dan doet dat nog meer pijn”, vertelt ze.



De jonge vrouw hoopt dan ook dat tijdens het proces de volledige waarheid aan het licht komt. “We kunnen niet alles achter ons laten, als het proces nog niet voorbij is. Pas nadien zullen we Sanda een mooier plaatsje kunnen geven. Sanda blijft altijd in ons hart, in iedereens hart”, besluit ze.

