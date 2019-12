Voor de laatste Belgische oesterkwekerij moet je in Oostende zijn LW

25 december 2019

14u40 0 VTM Nieuws Als je tijdens de feestdagen oesters op je bord hebt liggen, bestaat de kans dat deze uit Oostende komen. Daar ligt namelijk de laatste oesterkwekerij van ons land. Vader en dochter Puystjens halen er zo’n 150.000 oesters per jaar uit het water.

In 1960 brak er een epidemie uit in België waardoor bijna alle kwekerijen verdwenen. Vandaag worden de meeste oesters ingevoerd vanuit Frankrijk of Nederland maar een klein deel komt ook van bij ons. De Ostendaises, zoals het erkend streekproduct ook wel wordt genoemd, worden gekweekt in de Spuikom. Vader Puystjens besloot in 1995 om de kwekerij nieuw leven in te blazen. Zijn dochter Kim besloot zo’n vijf jaar geleden om mee in de zaak de stappen.

De Ostendaises worden gekweekt in regen- en zeewater waardoor ze iets zachter zijn van smaak dan de Franse en Nederlandse oesters. Ze kosten tot 1,20 euro per stuk.