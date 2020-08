Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “Start van nieuwe schooljaar is kantelmoment” HLA

30 augustus 2020

20u06

Bron: VTM Nieuws 6 VTM Nieuws De start van het nieuwe schooljaar is een kantelmoment, niet alleen voor het onderwijs, maar voor de hele samenleving. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De minister beantwoordde zondag enkele veelgestelde vragen over het nieuwe schooljaar in het VTM Nieuws. “Ja, er zijn risico’s aan verbonden, en ja er zullen besmettingen zijn. Er zullen klassen en misschien zelfs scholen in quarantaine geplaatst moeten worden, maar we moeten leren leven met Covid-19 zonder onze en welvaart en ons welzijn overboord te gooien”, klinkt het.



Ik ben risicopatiënt, mag ik mijn kinderen thuis houden van school?

“Het is niet zo dat leerlingen die samenwonen met risicopatiënten, per definite moeten thuisblijven”, legt minister Weyts uit. “Wie twijfelt of het beter is om zijn of haar kind niet naar school te sturen, moet zich wenden tot de huisarts. Indien die het veiliger acht dat een kind niet naar school gaat, kan de arts een medisch attest uitschrijven. Maar de huisarts kan ook een geruststellend advies geven", voegt hij daaraan toe.

Wanneer moet ik mijn kind thuishouden?

“Ook hier luidt het advies: speel op veilig. Stel je vast dat je kind zich niet gedraagt zoals anders en heb je een vermoeden dat het ziek is, hou het kind dan thuis en ga zo snel mogelijk naar de huisarts", klinkt het.

Waarom moeten kinderen in het secundair onderwijs een mondmasker dragen?

In tegenstelling tot leerlingen in het lager onderwijs, moeten scholieren in het secundair onderwijs in de klas altijd een mondmasker dragen. “We hebben de grens getrokken op 12 jaar, omdat er bij kinderen jonger dan 12 een veel kleiner risico op besmetting is”, aldus de minister. “Dat het mondmasker altijd moet worden gedragen tijdens de les, was een voorwaarde om ervoor te kunnen zorgen dat de heropstart veilig georganiseerd kan worden en voor alle klassen”. Enkel tijdens de pauze op de speelplaats mag het masker even af, omdat virologen een verschil maken tussen de kracht van het virus binnen en buiten. Ook tijdens de lessen lichamelijke opvoeding is een mondmasker niet nodig. “Dan kan het zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid.”

In het middelbaar onderwijs wisselen leerlingen vaak tussen verschillende klaslokalen. Moeten de banken ontsmet worden tussen elke les?

“Als het kan vermeden worden dat leerlingen wisselen van lokaal, dan is dat beter. Gebeurt het toch, dan is een grondige reiniging van de oppervlakten aangewezen.” Ook klassengroepen die voor bepaalde lessen samenzitten, worden de komende maanden best uit elkaar gehouden. “Pas desnoods de lessenroosters aan. Is het echt niet mogelijk, zorg ervoor dat alle risico’s geanalyseerd zijn en dat het veilig wordt georganiseerd”.

Wat met leerkrachten die ziek uitvallen? Hoe zal dit worden opgevangen?

De minister verwijst naar een specifieke portefeuille van middelen die ter beschikking staat voor het basisonderwijs en die moet instaan voor het organiseren van vervangingen. “Daarnaast kan het lerarenplatform, een soort strategisch reserve van leerkrachten, worden ingeschakeld wanneer daar nood aan is.”

Waarom mogen grootouders nu wel hun kleinkinderen ophalen?

“Alle regels zijn geïnspireerd op adviezen van virologen”, legt Weyts uit. “Die adviezen evolueren, omdat we steeds meer te weten komen over het virus en de aanpak ervan.” Eén van de voortschrijdende inzichten is dat leeftijd niet langer bepalend is om al dan niet tot een risicogroep te behoren, maar wel de kwetsbaarheid van de gezondheid. “Mensen met hart- en vaatziekten, met een longziekte, mensen die een beperkte weerstand hebben door een kankerbehandeling, dat zijn de effectieve risicogroepen”.

Wat met het openbaar vervoer? Hoe zal vermeden worden dat leerlingen met een overvolle bus naar school moeten?

“Bij het begin van het schooljaar zal ook De Lijn opstarten met een volle capaciteit. Bovendien verwachten we dat er iets minder leerlingen gebruik zullen maken van het openbaar vervoer. Wanneer er toch problemen opduiken, rekenen we erop dat De Lijn extra capaciteit zal kunnen voorzien", klinkt het. Daarnaast wijst de minister erop dat in het openbaar vervoer de mondmaskerplicht geldt, waardoor de afstandsregel niet strikt moet worden toegepast.

Kunnen praktische lessen en stages blijven doorgaan?

“Dat kan, maar alle veiligheidsmaatregelen die gelden in de betrokken bedrijven en sectoren moeten altijd worden opgevolgd”. De minister wijst er ook op dat zelfs bedrijven die technische werkloosheid toepassen, nog steeds stages kunnen aanbieden. “Stages zijn niet bestemd ter vervanging van werknemers, maar echt om te leren.”

