Viroloog Steven Van Gucht waarschuwt voor drukte bij tuincentra en doe-het-zelfzaken: “Keer terug naar huis als het te druk is” AW

17 april 2020

20u18

Bron: VTM NIEUWS 12 VTM Nieuws Het gebeurde eerder al: Het gebeurde eerder al: zodra de containerparken terug openden, stonden er lange wachtrijen tot ver buiten de poorten. Zal niet net hetzelfde gebeuren wanneer de tuincentra en doe-het-zelfzaken morgen openen? “Ik denk dat dat wel mogelijk is”, aldus viroloog Steven Van Gucht.



“Het is belangrijk dat mensen ernaar streven om gespreid naar de winkels te gaan. Dat ze niet meteen morgen een stormloop organiseren om van alles te gaan inslaan. Ga misschien op ongewone uren.” Volgens Van Gucht keer je beter huiswaarts bij een te grote drukte. “Dan kom je later eventueel terug”, adviseert de viroloog.



Daarbij zou het voor bezoekers ook beter zijn om alleen te gaan en lijstjes te maken. Op die manier weten ze wat ze nodig hebben, kunnen ze vlot naar binnen én vooral terug naar buiten gaan. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat een bezoek aan het tuincentra als een gezinsuitstapje wordt beschouwd: “Dat raden we ten zeerste af.”