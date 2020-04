Viroloog Steven Van Gucht: “Tweede lockdown in winter niet uitgesloten” LH

23 april 2020

19u38

Bron: VTM Nieuws 32 VTM Nieuws “De komende weken en maanden zitten we goed, maar de winter wordt mogelijk een kritieke periode. Hopelijk komt er geen tweede lockdown, maar het is niet uitgesloten." Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd in het VTM Nieuws.



Zelfs als de Nationale Veiligheidsraad beslist om de coronamaatregelen te versoepelen, is een terugkeer naar een vorige fase niet uitgesloten. Dat zei premier Sophie Wilmès (MR) deze namiddag in de Kamer. “Als zou blijken dat de verspreiding van het virus niet onder controle is, moeten we een stap terugzetten en dan zullen we dat ook doen.”

Volgens Van Gucht zal het moeilijk worden om terug te keren naar een vorige fase, “maar als het nodig is, is het nodig”. “Ik hoop echt dat het niet nodig zal zijn, we moeten dat te allen prijze vermijden", aldus Van Gucht, die een tweede lockdown in de winter echter niet uitsluit.

Een groot bloedonderzoek van de UAntwerpen toonde aan dat drie weken geleden nog maar drie procent van de bevolking antilichamen tegen het virus in het bloed heeft. “We zitten nog maar aan één tiende van tot wat corona in staat is”, zei Van Gucht over het potentieel van het virus.

De ziekenhuizen kunnen zich geen tweede golf permitteren Viroloog Steven Van Gucht

Over de bemoedigende cijfers van vandaag, over het aantal patiënten op intensieve zorg, zei Van Gucht dat de “druk stilletjes aan van de ketel gaat”. “Maar de ziekenhuizen kunnen zich geen tweede golf permitteren”, aldus Van Gucht nog. “Het is belangrijk dat de ziekenhuizen zich blijven voorbereiden op een eventueel nieuwe golf.” Het cijfer van de oversterfte, het aantal mensen dat dagelijks overlijdt in vergelijking met de verwachting, bewijst volgens Van Gucht dat de telling in België juist zit.

Experts vrezen de massa volk in onze winkelstraten als de winkels weer open kunnen gaan. “Buiten is nog altijd veiliger dan binnen, maar het risico dreigt dat er op drukke plaatsen een massa bij elkaar gaat komen. Die massa managen zou een optie zijn, daarover moet goed nagedacht worden, zeker op drukke tijdstippen”, aldus Van Gucht. “Er zijn veel dingen die moeten gebeuren, we gaan creatief moeten zijn.”

