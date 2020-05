Viroloog Steven Van Gucht over waarom heel Europa alles opnieuw open gooit, maar België nog niet: “We volgen onze eigen planning”

25 mei 2020

20u39

Bron: VTM NIEUWS 36 VTM Nieuws Overal in Europa worden de coronamaatregelen verder versoepeld, zelfs in zwaar getroffen landen zoals Spanje en Italië zijn de cafés en restaurants weer open gegaan. In ons land gaat de horeca ten vroegste op 8 juni weer open. Waarom gaat het bij ons zoveel trager? Viroloog Steven Van Gucht gaf daarover meer uitleg in VTM Nieuws.



In Spanje zijn vandaag de coronamaatregelen versoepeld in de zwaarst getroffen gebieden. Onder meer in Madrid en Barcelona mochten de terrassen van bars en restaurants weer open, weliswaar onder voorwaarden. Ook mogen de Spanjaarden weer afspreken in groepen van tien personen. In Italië zijn de bars en restaurants sinds vorige week maandag weer open.

Waarom gaat het bij ons zoveel trager? “Het is goed dat we niet te snel gaan. Het is een groot experiment. We weten niet precies wat er gaat gebeuren als we een aantal maatregelen versoepelen. Het is goed dat we in België iets trager en voorzichtiger zijn, zodanig dat we alles goed kunnen evalueren”, aldus Van Gucht.



Volgens Van Gucht is het goed dat België haar eigen planning volgt. “Wij laten ons niet leiden door andere landen. We bekijken onze cijfers; andere landen die ook zwaar getroffen zijn, gaan iets sneller, maar dat is hun beslissing.”

Van Gucht zei ook nog dat het goede weer van de afgelopen weken een positief effect heeft. “We leven meer buiten, het is warmer, de lucht is vochtiger, en de ramen en deuren staan open. Dat zijn allemaal factoren die in ons voordeel spelen.”

