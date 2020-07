Viroloog Steven Van Gucht legt uit waarom mondmaskers op café niet zouden werken LH

10 juli 2020

14u45

Bron: VTM NIEUWS 34 VTM Nieuws Steven Van Gucht, viroloog van Sciensano, is tevreden met Steven Van Gucht, viroloog van Sciensano, is tevreden met de uitbreiding van de mondmaskerplicht . “Het is een heel stuk duidelijker nu ze verplicht worden in winkels. Dat bleek uit enquêtes waarbij steeds meer mensen aangaven dat ze voorstander waren van een verplichting, maar in de winkels droeg nog geen 20 procent een mondmasker”, zei Van Gucht deze middag in VTM Nieuws. De viroloog legde ook uit waarom mondmaskers niet zouden werken in cafés en restaurants. “Als je ze voortdurend op- en afzet, verliezen ze hun nut.”



Ook in cafés en restaurants komen veel mensen samen. Zouden mondmaskers daar dan ook niet verplicht moeten worden? Dat kan niet volgens Van Gucht, ook niet voor wie zich binnen verplaatst. “We gaan daar om te eten en te drinken en dan zouden we die maskers voortdurend op- en af moeten zetten, dan verliezen ze hun nut.” “Ik denk dat het gevaarlijker is om het mondmasker continu op en af te zetten. Als we het dragen, dragen we het best de hele tijd of gedurende een activiteit. Je creëert meer risico door met je vingers aan je gezicht te prutsen.”

Enkele maanden geleden werd ons door de experts en politici stellig afgeraden om mondmaskers te dragen in winkels en openbare plaatsen. Nadien werden ze enkel sterk aanbevolen. “Men ging ervan uit dat een sterke aanbeveling voldoende zou zijn en zou opgevolgd worden, maar in plaats van te verbeteren, ging het aantal dragers naar beneden. We beseffen nu dat een aanbeveling niet werkt en een verplichting wel”, zei Van Gucht daarover.

Van Gucht zei begin mei zelf in een interview met De Morgen dat iemand kruisen in de supermarkt niet gevaarlijk is en dat hij zelf toen geen mondmasker droeg. “Dat was in de lockdownfase, toen mensen maskers droegen waar het niet nodig was. Mensen beseften toen niet goed hoe ze zich konden besmetten. Dat gebeurt niet door op straat met hond te wandelen of alleen in de auto te zitten. Dat waren antwoorden op die situaties”, blikte Van Gucht terug op die uitspraken. “Nu is het druk buiten en in de winkels, en vinden weer evenementen plaats. Dat is een heel andere situatie dan tijdens de lockdown, toen waren er geen omstandigheden waarin mensen dicht op elkaar stonden. Mondmaskers hadden toen weinig toegevoegde waarde”, aldus Van Gucht.

Het aantal nieuwe besmettingen per dag stabiliseert, en dat is een signaal dat we ernstig moeten nemen. Het betekent dat we misschien de bodem bereikt hebben Viroloog Steven Van Gucht

Er worden nog gemiddeld 84 besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land. Dat is een stijging in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Over de nieuwe coronacijfers zegt Van Gucht: “Ik ga pas echt tevreden zijn er als er nul op de tabellen verschijnt. Hoe lager, hoe liever uiteraard. Als we naar de ziekenhuiscijfers kijken, ziet dat er voorlopig nog goed uit. Het aantal nieuwe besmettingen per dag stabiliseert, en dat is een signaal dat we ernstig moeten nemen. Het betekent dat we misschien de bodem bereikt hebben en het zou kunnen dat we weer stilletjes naar omhoog gaan.”

Professor biostatistiek aan de VUB Kurt Barbé trok eerder deze week aan de alarmbel, volgens zijn model zal het aantal hospitalisaties vanaf 18 juli opnieuw stijgen en zal de R-waarde (het getal dat aangeeft hoeveel mensen één besmet persoon aansteekt) tegen dan de kritische grens van 1 bereiken. “Het is een voorspelling, maar er zitten ook onzekerheden in dat soort berekeningen. We moeten afwachten”, reageerde Van Gucht voorzichtig.

