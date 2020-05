Viroloog Steven Van Gucht: “Beter om niet in een lange wachtrij te staan” ttr

11 mei 2020

13u55

Bron: VTM NIEUWS 12 VTM Nieuws De winkels hebben vandaag opnieuw de deuren geopend na acht weken lockdown. De winkels hebben vandaag opnieuw de deuren geopend na acht weken lockdown. Op diverse plekken stonden mensen in lange wachtrijen aan te schuiven. Velen denken dat dit geen kwaad kan als iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt, maar is dat effectief zo? Wij stelden de vraag aan viroloog Steven Van Gucht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Viroloog Steven Van Gucht betreurt de lange wachtrijen aan de winkels. Dat zegt hij vandaag in VTM NIEUWS. “Dit is jammer natuurlijk”, aldus Van Gucht. “De mensen gaan beter zo gespreid mogelijk winkelen. Het is beter om een beetje langer te wachten om naar de winkel te gaan. Als men ziet dat het heel druk is, keer dan terug en doe iets anders. Vermijd lange wachtrijen en met veel volk in een gesloten ruimte staan.”

Aan verschillende Action-winkels, IKEA-filialen en Primarks was het deze ochtend al druk. Is het wel verstandig om aan te schuiven? “Het is toch beter om niet in een lange wachtrij te staan. Ook in de winkels kan het ongewild wat drukker worden dan normaal. We moeten dat toch echt wel vermijden.”

Lees ook:

Zo zal je vanaf vandaag moeten winkelen

Wat mogen we verwachten van de heropening van de winkels? “De echte solden beginnen nu al” (+)