Viroloog Marc Van Ranst reageert op kritiek Franstalige politici: “België kleurt donkeroranje, en voor sommigen lijkt er geen crisis meer te zijn” HLA LH

21 augustus 2020

09u15

Bron: VTM Nieuws, Twitter 61 VTM Nieuws Viroloog Marc Van Ranst heeft op Twitter uitgehaald naar de politici die vinden dat hij te strenge maatregelen verdedigt. Van Ranst haalde er de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) bij Viroloog Marc Van Ranst heeft op Twitter uitgehaald naar de politici die vinden dat hij te strenge maatregelen verdedigt. Van Ranst haalde er de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) bij waarop heel België nu donkeroranje gekleurd is



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gisteren laakte de minister-president van de Franse gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet (MR), de “kakofonie” van de gezondheidsexperten. Ook van zijn partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez kwam er kritiek. Die vond het niet kunnen dat Van Ranst nog voor de Veiligheidsraad al uitspraken deed over het behoud van de bubbel.

“België kleurt donkeroranje op de Covid-kaart. En hoe reageren politici van MR en extreemrechts? Door te zeggen dat ze het onredelijk vinden dat Van Ranst zijn mening uit over het behouden van strenge maatregelen. Donkeroranje, en voor sommigen lijkt er geen crisis meer te zijn”, reageerde Van Ranst.

België kleurt donkeroranje op de Covid-kaart.

En hoe reageren politici van MR en extreemrechts? Door te zeggen dat ze het onredelijk vinden dat Van Ranst zijn mening uit over het behouden van strenge maatregelen.

Donkeroranje, en voor sommigen lijkt er geen crisis meer te zijn. pic.twitter.com/plMR6MD8vH Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

Gisterenavond reageerde de viroloog bij VTM Nieuws ook al op de kritiek van zijn Franstalige collega’s op de huidige, volgens hen te strenge, coronamaatregelen. De wetenschappers beweren dat de hogere besmettingscijfers louter een gevolg zijn van het feit dat er veel meer getest wordt, volgens hen is er dan ook geen sprake van een tweede golf. Volgens Van Ranst is er wel degelijk sprake van een tweede golf.

“Het is heel moeilijk om mensen dingen te zeggen die ze niet willen horen, maar die wel noodzakelijk zijn”, verzucht Van Ranst. “Ook bij wetenschappers bestaan er tegenstrijdige meningen, maar wanneer we de situatie in een klein land zoals het onze vergelijken met andere landen, is het onverantwoord om te zeggen dat 300 gevallen per dag ideaal zou zijn.”

We zitten nog met honderden nieuwe gevallen per dag. Internationaal bekeken is dat veel Viroloog Marc Van Ranst

“Die meer dan 300 mensen die in het ziekenhuis liggen, die 80 patiënten op intensieve zorg, die maken deel uit van de tweede golf. We zitten nog met honderden nieuwe gevallen per dag. Internationaal bekeken is dat veel”, zegt Van Ranst. Deze cijfers behouden zonder er iets aan te doen, vindt de viroloog dan ook “bijzonder onverantwoord”. “Dan heb je elk moment de mogelijkheid dat de cijfers terug de hoogte inschieten”, klinkt het.

De viroloog ziet alle cijfers geleidelijk dalen, en verwacht dat die daling zich de komende dagen verder zal doorzetten. “Dankzij de maatregelen die genomen zijn, kunnen we van een golf een golfje maken”, besluit Van Ranst.

Lees ook: Marc Van Ranst over de bubbel van vijf en andere nieuwe beslissingen: “Wanneer de bubbel weer groter mag? Dat mag je mij niet vragen”(+)