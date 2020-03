Video colonne legervoertuigen in Zellik circuleert op sociale media: “Dit is fake news” ttr

17 maart 2020

15u24

Bron: VTM Nieuws 1 VTM Nieuws Via sociale media verspreidt fake news over de bestrijding van het coronavirus zich razendsnel. Zo dook een video van een colonne legervoertuigen in de buurt van Brussel op. Defensie bevestigt aan VTM Nieuws dat het om fake news gaat. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid meldde eerder al dat er op sociale media als WhatsApp, Twitter en Facebook valse berichten circuleren.

Op sociale media circuleren valse beelden van een colonne legervoertuigen die Zellik zouden binnenrijden om hulp te bieden in de bestrijding van het coronavirus. Het filmpje, dat via sociale media, alsook in gesloten WhatsAppgroepen veelvuldig wordt rondgestuurd, blijkt nep te zijn. Dat zegt Defensie aan VTM Nieuws. Defensie heeft nog geen oproep gekregen om te helpen in de coronacrisis.

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid waarschuwde eerder al voor valse berichten op sociale media over manieren om het coronavirus te bestrijden of te voorkomen. “Op sociale media circuleren heel wat malafide berichten en dus roepen we iedereen op om enkel de officiële kanalen te gebruiken, zoals die van het Nationaal Crisiscentrum of uw gemeente. Valse berichten kunnen we absoluut missen”, deelde het Nationaal Crisiscentrum eerder al mee. “Onder meer Facebook en Twitter steunen ons in deze strijd en tonen een groot engagement in het filteren van valse berichten.”

Het Nationaal Crisiscentrum verzamelt alle essentiële info over Covid-19 op de website www.info-coronavirus.be en mensen met vragen kunnen ook bellen naar het gratis nummer 0800 14 689. Daarnaast zorgen ook de verschillende overheden en de gemeenten via hun kanalen voor correcte informatie over de maatregelen die de verdere verspreiding van het virus moeten tegengaan.