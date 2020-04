Verzorgers uit woonzorgcentrum getuigen: “Dat het zo snel ging gaan, dat hadden we helemaal niet verwacht” Redactie

10 april 2020

20u43

VTM Nieuws De afgelopen 24 uur stierven 325 mensen aan het coronavirus. Van hen overleden er 114 in woonzorgcentra. Tussen 18 en 31 maart stierven nog eens 171 ouderen in rusthuizen. H et personeel in die rusthuizen maakt niet alleen de talrijke verliezen mee, ze zijn voor de bewoners ook het enige contact met de buitenwereld. En dat weegt loodzwaar.

In het woonzorgcentrum Katharinadal in Hasselt stierven al tien van de tachtig bewoners aan het coronavirus. Twee zijn nog in kritieke toestand. Het personeel weet dat verlies en ouderenzorg hand in hand gaan, maar zo veel verlies kort op elkaar, hakt erin. “Dat het zo snel ging gaan, dat hadden we helemaal niet verwacht”, zegt zorgkundige Gert Vanspauwen. “Mensen waarvan we dachten dat ze gezond waren, zijn er twee of drie dagen later niet meer. Je weet niet of je iets te weinig hebt gedaan. Het ongewisse is iets vies.”

Bewoners die stervende zijn, kunnen geen fysiek afscheid nemen. Contact met de familie is enkel mogelijk via Skype. Ook dat valt nu op het personeel. Voor logopediste Yasmine Fabry is het haar fulltime werk. “We kennen die mensen allemaal heel goed. Ze hebben een plaats in je hart, en die moet je nu afgeven.” Twaalf personeelsleden zijn al besmet. Ook Yasmine vreest dat ze het virus op een dag zal binnenbrengen. “Ik ben nog jong, het kan goed zijn dat ik drager ben zonder symptomen te tonen. Je voelt toch die verantwoordelijkheid. We zijn wel extra voorzichtig, maar is het genoeg?”