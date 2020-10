Vanavond in Telefacts Nu: Alexander De Croo vertelt openhartig over premierschap en zijn rol als vader HLA

13 oktober 2020

11u54

Bron: VTM Nieuws 0 VTM Nieuws In ‘Alloo bij De Croo: in de ziel van de premier’ vertelt kersvers premier Alexander De Croo bij Luc Alloo openhartig over het premierschap en zijn privéleven. Zo vertelt hij onder meer hoe hij zijn kinderen op de hoogte bracht van het nieuws dat hij eerste minister zou worden.

De twee zonen van De Croo, Tobias (12) en Gabriël (9), waren één van de eersten die wisten dat hun papa premier zou worden. Vlak voor ze naar school vertrokken, deelde hij het grote nieuws met hen. “Ik vertelde het hen, maar zei dat ze het aan niemand mochten zeggen. Toen er op de middag een leerkracht bij mijn jongste kwam en zei ‘jouw papa is premier’, bleef die dan ook in alle talen ontkennen, hoewel intussen gans België het al wist”, lacht De Croo.

‘Alloo en De Croo: in de ziel van de premier’ is vanavond te zien in Telefacts Nu, om 21.50 uur op VTM.

Lees ook: PORTRET. Wie is Alexander De Croo, Belgiës kersverse premier? “Hij kent niks van politiek”, zei zijn moeder ooit. Ze kreeg ongelijk(+)

Bekijk hier ook hoe Alexander De Croo en Paul Magnette beslist hebben over het premierschap:

