Van Ranst waarschuwt voor gevaar van ‘superverspreiders’: "Ze hoeven niet ziek te zijn om veel mensen te besmetten” AW

25 juli 2020

19u37

Bron: VTM NIEUWS 148 VTM Nieuws Niet alleen het aantal besmettingen stijgt dagelijks, er is ook steeds vaker sprake van zogenaamde superverspreiders. Die superverspreiders zijn bijzonder besmettelijk en daarvoor hoeven ze niet noodzakelijk zélf ziek te zijn, zo waarschuwt viroloog Marc Van Ranst bij VTM NIEUWS.



Superverspreiders hebben als het ware een wolk van besmettelijkheid rond zich hangen. Daardoor worden anderen veel makkelijker besmet als ze in hun buurt komen. “Dat is niet alleen in de regio Antwerpen zo”, verduidelijkt Van Ranst. “Een superverspreider heeft zoveel partikeltjes in de luchtwegen dat die het makkelijker dan anderen gaat verspreiden. En ze hoeven zelf niet ziek te zijn om veel mensen te besmetten. Ze produceren wel enorm veel viruspartikeltjes die ze makkelijk aan anderen kunnen doorgeven.”



Volgens Van Ranst is het daarom belangrijk om die superverspreiders op te sporen: “Dit zijn degenen die je zeker in quarantaine wil houden”.