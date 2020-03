Van Ranst verwacht een derde verlenging van maatregelen: “Over 2 weken zullen we een pak wijzer zijn over het verloop van de epidemie” AW

27 maart 2020

20u23

Bron: VTM NIEUWS 56 VTM Nieuws Dat de maatregelen tegen de verspreiding van corona in ons land verlengd zouden worden, had iedereen verwacht volgens viroloog Marc Van Ranst. Hij benadrukt bij VTM NIEUWS vooral het belang van die maatregelen, alsook een mogelijke derde verlenging ervan, tot 3 mei.

De Nationale Veiligheidsraad kondigde zonet aan dat de maatregelen tegen corona zeker verlengd worden tot en met 19 april. Dan volgt een evaluatiemoment waarna er mogelijk nogmaals een verlenging van twee weken (tot en met 3 mei) volgt. Of het dan niet beter was geweest om de maatregelen onmiddellijk met een maand te verlengen? “Dat was misschien duidelijker geweest”, stelt Van Ranst. “En politici lijken er ook van uit te gaan. Maar ik begrijp dat ze tussentijds willen evalueren. Over twee weken zullen we ook al een pak wijzer zijn over het verloop van de epidemie."



Wat we nu al weten over de epidemie? “Uit enquêtes weten we dat mensen heel erg hun best doen”, aldus Van Ranst. “Wanneer we de virussen onderzoeken, zien we dat de virussen vooral komen uit het buitenland, maar heel weinig voor lokale verspreiding zorgen.” Dat betekent volgens de viroloog dat de maatregelen bijzonder goed opgevolgd worden. “We beginnen daar de resultaten van te zien."



Belangrijk is vooral dat de maatregelen behouden én opgevolgd worden, beklemtoont Van Ranst. Net als collega-viroloog Steven Van Gucht ziet hij indicatoren dat de strenge maatregelen effect hebben. “De mensen volgen de maatregelen wel heel goed en we beginnen daar de resultaten van te zien. De cijfers gaan nog blijven stijgen, maar ze zouden veel sneller stijgen zonder die inspanningen.”