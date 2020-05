Van Ranst roept bevolking op om winkels niet te bestormen op 11 mei: "Blijf daar gewoon nog even weg” SF

01 mei 2020

20u29

Bron: VTM NIEUWS 8 VTM Nieuws Viroloog Marc Van Ranst is vrij gerust in de eerste fase van de exitstrategie vanaf 4 mei, maar het is volgens hem “banger afwachten voor de tweede fase” vanaf 11 mei wanneer de winkels opnieuw de deuren mogen openen. Dat heeft hij gezegd bij VTM NIEUWS. Hij roept mensen om niet massaal de winkels te bestormen op die elfde mei. “Blijf daar gewoon nog even weg”, aldus Van Ranst.



Op 4 mei beginnen we aan onze eerste exit met onder meer bedrijven die weer voorzichtig opstarten. Maar zijn we wel klaar voor deze volgende stap? Volgens Marc Van Ranst is de Belgische burger, afgaand op de afgelopen periode, te vertrouwen. Dat is niet onbelangrijk, aangezien de verantwoordelijkheid steeds meer bij die burger zal komen te liggen.

“Het overgrote deel van de bevolking heeft tot nu toe zijn verantwoordelijkheid opgenomen”, zegt Van Ranst. Toch wil de viroloog geen valse hoop creëren bij het volk. Op 11 mei krijgen winkels (hopelijk) groen licht om hun deuren te openen, zij het met strikte veiligheidsmaatregelen. Voor die tweede fase wacht Van Ranst toch wat banger af. “De maatregelen, en dan vooral het bewaren van afstand, blijven héél erg nodig. Daar moeten we op blijven hameren. We gaan dan echt niet allemaal onmiddellijk de winkels mogen bestormen. Blijf daar gewoon nog even weg”.

Bemoedigende trend

Professor Erika Vlieghe, die de exitgroep voorzit, treedt zijn boodschap bij. Op de vraag of ons land klaar is voor de versoepeling van de coronamaatregelen, antwoordde ze in het VRT-journaal “ja en - tussen haakjes - nee”.

De cijfers over de epidemie zijn in elk geval positief. “De trend over de laatste zeven dagen en het feit dat we nu toch met redelijk rasse schreden echt minder ziekenhuisopnames hebben, vinden we bemoedigend”, aldus Vlieghe.

Maar er zijn ook twee belangrijke voorwaarden waar nog hard aan gewerkt wordt, voegt Vlieghe daar aan toe. “Dat is de mogelijkheid om mensen te kunnen testen in de pre-triagecentra. Daar is het bij de huisartsen alle hens aan dek om dat klaar te krijgen. En dan is er ook nog het systeem om de contacten van besmette personen op te sporen.”

Ten slotte hangt ook heel veel af van ons gedrag. “We gaan nog een hele tijd onszelf moeten motiveren om afstand te bewaren en om zo weinig mogelijk contacten te hebben”, besluit Erika Vlieghe.

