Van Ranst: “Regering heeft haar verantwoordelijkheid genomen, nu is het aan de burgemeesters”

10 maart 2020

19u41

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws De Nationale Veiligheidsraad (NVR) raadt met klem aan om grote indoor evenementen te verbieden in maart, om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Het gaat om adviezen, geen dwingende maatregelen die door iedereen anders opgevat worden. “Wanneer een gemeenschappelijke vijand opduikt, en men economische belangen vooropstelt, is dat erg jammer”, zo stelt viroloog Marc Van Ranst bij VTM NIEUWS.

Indoorevenementen met meer dan 1.000 mensen zouden verboden moeten worden. Ook wil men dat er meer verspreid gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. Voetbalmatchen – omdat die buiten plaatsvinden – mogen dan wel weer doorgaan. Het zijn allemaal verzoeken of adviezen van de Nationale Veiligheidsraad, geen verboden. Daarom kan iedereen er anders op reageren: onduidelijkheid troef. Zou het niet beter zijn om één lijn te trekken?

Gemeenschappelijke vijand

Volgens Van Ranst heeft de regering alvast haar verantwoordelijkheid genomen: “Nu is het aan de gouverneurs en burgemeesters om hun verantwoordelijkheid te nemen. De regering heeft die bevoegdheid niet.”



Daarbij zou het volgens de viroloog bijzonder spijtig zijn als burgemeesters hun verantwoordelijkheid niet nemen. “Wanneer een gemeenschappelijke vijand opduikt, en men economische belangen vooropstelt, is dat een verkeerd signaal.” Beter zou zijn om indoorevenementen effectief af te gelasten om op die manier de oudere en zwakkere mensen te beschermen. “Want als het virus zich verder verspreidt, zeggen we over een paar weken misschien ‘hadden we maar’”, aldus Van Ranst.

Kinderen van ouderen scheiden

Het gaat volgens Van Ranst vooral om solidariteit, met de oudere en zwakkere mensen. Volgens de viroloog is het advies van Klasse – om kinderen na school niet meer door opa en oma te laten ophalen – dan ook gegrond. “We moeten proberen om, voor een korte periode, de interactie tussen verschillende generaties te minderen.” Kleine kinderen dragen immers enorm veel bacteriën met zich mee, terwijl de grootouders heel erg ziek kunnen worden.

Dalende trend?

Grove maatregelen, nochtans lijkt de trend te dalen: vanmorgen waren er ‘slechts’ 28 nieuwe besmettingen. Denken dat het coronavirus daarmee is overgewaaid, is dan weer ijdele hoop volgens Van Ranst. “De mensen, die van Noord-Italië kwamen, ziek zijn geworden en gezondheidswerkers hebben opgezocht, zijn geïsoleerd. Daarom is het brandje voorlopig even geblust.”