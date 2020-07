Van Ranst over stijgende coronacijfers: "We hebben één kans, een week denk ik, om dit terug te draaien” TTR

19 juli 2020

19u56

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws Het Overlegcomité zat vandaag samen en besliste om geen nieuwe maatregelen in te voeren. Wel wordt aangeraden om de Het Overlegcomité zat vandaag samen en besliste om geen nieuwe maatregelen in te voeren. Wel wordt aangeraden om de huidige maatregelen beter na te leven . Volgens viroloog Marc Van Ranst is er één kans om de huidige toestand terug te draaien. “Wanneer we die kans niet grijpen, dan vrees ik dat we vertrokken zijn voor een doorgedreven stijging”, zegt Van Ranst vanavond in de studio van VTM NIEUWS.



“De bocht is een beetje gemaakt van gaan we het versoepelen of behouden naar nu zo houden of verstrengen”, verduidelijkt Van Ranst. “In beide gevallen heb je eigenlijk weinig beslist, maar het is toch wel een andere teneur.” Premier Sophie Wilmès zegt dat er geen verstrenging nodig is, omdat het niet over een “algemene toename” gaat. “De stijging heeft te maken heeft met “lokale gemeenschappen en evenementen”, verduidelijkte ze.

“Er zijn een aantal dingen die je hierop kan zeggen. De toename van het aantal besmettingen is er een beetje overal”, gaat de viroloog verder. “We hebben onvolledige informatie. De fragmentarische info die er is, zou erop duiden dat het om mensen gaat die terugkeren uit het buitenland, vaak buiten de Europese gemeenschap. Het zijn vaak mensen uit Turkije en Israël, die er toch naartoe gereisd zijn. Er mag aandacht aan gegeven worden. Het zijn allochtone gemeenschappen die moeilijker te bereiken zijn, maar we mogen dat ook niet overdrijven. Ze weten vaak niet dat het niet mag en dat er wordt gevraagd om in quarantaine te blijven bij terugkeer. Het virus maakt geen onderscheid, vanwaar je komt of waar je naartoe gaat. Dit virus infecteert iedereen van ons.”

Maatregelen strikt naleven

Het Overlegcomité kondigde geen nieuwe maatregelen aan vandaag, maar er moeten wel striktere controles komen in bijvoorbeeld de horeca. “Ik denk dat dat nodig is. Wanneer je maatregelen neemt, moet je zorgen dat die gehandhaafd kunnen worden. Daar horen controles bij”, reageert Van Ranst.

Op de vraag of Van Ranst niet liever een sterker signaal had gezien van het Overlegcomité, antwoordt de viroloog: “Het is een moeilijke beslissing om te nemen. Er is een Veiligheidsraad gepland (momenteel komt de Veiligheidsraad opnieuw samen op donderdag, nvdr.). Men wint er een beetje tijd mee. Er zullen intussen nog cijfers komen. Wanneer die stabiliseren, zullen mensen zich minder zorgen maken. Wanneer die verhogen, dan is er geen sprake van versoepelingen. Wanneer die stijgen, dan zullen er maatregelen genomen worden. Er zijn een aantal dingen die kunnen. Mondmaskers op markten en in drukke winkelstraten, dat is allemaal mogelijk.”

We hebben een kans, een week denk ik, om dit terug te kunnen draaien Marc Van Ranst

Het zevendaags gemiddelde bedraagt nu 143 nieuwe besmettingen per dag, een stijging met 61 procent. “We hebben een kans, een week denk ik, om dit terug te kunnen draaien. Wanneer we die kans niet grijpen, dan vrees ik dat we vertrokken zijn voor een doorgedreven stijging”, aldus Van Ranst. “We moeten strikt de regels naleven, zodat de cijfers zo snel mogelijk stabiliseren. De reproductiewaarde ligt tegen de 1,4 à 1,5. Dat is behoorlijk veel. Het betekent dat de epidemie aan kracht wint, dan gaat het heel snel.” Het is logisch dat er bijgevolg geen versoepelingen komen voor onder meer de evenementensector vanaf 1 augustus, stelt Van Ranst. “De versoepelingen nu doorvoeren zou heel moeilijk zijn.”

Contacttracing

De contracttracing in ons land moet verbeterd worden, maar hoe blijft voorlopig een vraagteken. “Buiten wat meer z’n best doen en alles wat versnellen, werden er weinig concrete ideeën genoemd. Het verbetert stilaan, maar we hebben geen tijd te verliezen. De initiatieven die er zijn, moeten verbeterd worden tot ze quasi foutloos zijn. Intussen kan het lokale niveau zeker een bijdrage leveren.”

Iedereen moet zijn gezond verstand gebruiken en zich afvragen of het nodig is om op reis te gaan Marc Van Ranst

Minister De Crem raadde deze middag aan om niet op reis te vertrekken. Premier Wilmès reageerde onmiddellijk daarna dat het om een “raadgeving” gaat. Ze verduidelijkt dat er nog naar het buitenland gereisd mag worden. “Officiële adviezen van de regering hebben consequenties naar bijvoorbeeld annulatieverzekeringen toe. Men moet zeer voorzichtig zijn om die uitspraken te doen. Virologen hebben het daarin wat makkelijker. Iedereen moet zijn gezond verstand gebruiken en zich afvragen of het nodig is om op reis te gaan”, klinkt het. Van Ranst vindt dat men beter zou thuisblijven “wanneer het kan”.

Cijfers

Om ervoor te zorgen dat de bevolking de evolutie van de epidemiologische cijfers beter kan begrijpen, is aan het Crisiscentrum gevraagd om de persconferenties tijdens de zomer opnieuw op te starten. Ze zullen niet meer dagelijks worden gehouden, maar zullen op zeer regelmatige basis – meerdere keren per week - een juiste en realistische interpretatie van de cijfers geven.“Dat werkt sensibiliserend. We weten uit de vorige periode dat er heel veel aandacht ging naar de cijfers van de dag. Er werd gesproken over ‘de cijfers van de dag’. Dat mag best terugkomen wanneer de cijfers omhoog gaan.”

